В Сумах из-за российского обстрела обесточены все объекты водоканала: когда ожидать подачу воды

Вечером в среду, 18 сентября, российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по Сумам. Под обстрелом снова оказалась критическая инфраструктура, из-за чего в 22:03 были обесточены все объекты водоканала.

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Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко, а также Сумская ОВА и КП "Горводоканал". "Возможны перебои с электроэнергией. Аварийно-спасательные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки", – отмечали в ОВА.

В городском водоканале сообщили, что начат переход на аварийно-резервное питание (кроме насосов третьего подъема центрального теплового пункта (ЦТП)).

"Первоочередно запускаем систему водоотвода. Через несколько часов вода будет подаваться в город с пониженным давлением", – говорится в сообщении.

Дрозденко подчеркнул, что энергетики сделают все для возобновления электроснабжения, от которого зависит и работа водоканала.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России в ночь на 18 сентября нанесли авиационный удар "Шахедом" по городу Сумы. Целью были энергетические объекты, вследствие обстрела пострадал один человек.

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