В Польше произошла миграционная аномалия: что будет с работой для беженцев из Украины

В Польше произошло событие, которого не видели по меньшей мере последние 25 лет – в 2024 году (это последние на начало 2026-го официальные данные, которые были обнародованы в конце 2025-го) из Германии вернулось больше польских граждан, чем выехало. На этом фоне у украинцев в Польше могли возникнуть опасения относительно ситуации на рынке труда, но эксперты уверяют – переживать не стоит.

Об этом сообщил OBOZ.UA аналитик компании по трудоустройству Gremi Personal Олег Руденко. Он пояснил, что украинцы и поляки, как правило, не пересекаются в одних рабочих нишах.

Почему поляки возвращаются

По данным in Poland, в 2024 году из Польши в Германию выехало 76 320 поляков, тогда как вернулось на родину 88 388 польских граждан. Это произошло впервые в XX веке, хотя количество поляков, которые возвращались из Германии неуклонно росло с 2022 года.

Несмотря на то, что немецкая экономика много лет привлекала польских рабочих – в этой стране они чаще всего работают в отраслях, где не хватает местных работников: в уходе за пожилыми людьми, уборке, инженерии и медицине (младший персонал). Но в последние годы поляки стали покидать Германию именно из-за ухудшения экономической ситуации.

Зато Польша привлекает выехавших граждан ростом экономики, развитием внутреннего рынка труда и государственной поддержкой тех, кто возвращается из-за границы, пояснил Олег Руденко. В частности в пользу реэмиграции служат такие экономические показатели, как:

снижение инфляции в Польше;

в Польше; стабильный рост заработных плат в корпоративном секторе (+7,5% с год);

в корпоративном секторе (+7,5% с год); рост покупательной способности поляков.

"Многие поляки, которые уже поработали за рубежом, часто не планируют туда возвращаться. Они все чаще ищут не только высокие зарплаты, но и лучшие условия труда и социальную защиту, которую сегодня может дать Польша", – объясняет эксперт.

Что ждет украинцев

Такая тенденция может насторожить украинских граждан в Польше – как беженцев, так и тех, кто выехал до полномасштабной войны и уже осел в этой стране. Руденко считает, что возвращение польских трудовых мигрантов из Германии не будет иметь существенного негативного влияния на трудоустройство украинцев в Польше.

"Польский рынок труда уже много лет функционирует в условиях структурного дефицита рабочей силы, прежде всего в секторах, которые не пользуются высоким спросом среди местных работников", – объясняет аналитик.

Это означает, что польские реэмигранты ориентируются на лучшие условия труда и социальные гарантии. Поэтому украинские работники останутся ключевыми кадрами в отраслях, где спрос на иностранную рабочую силу будет сохраняться и в дальнейшем, а именно в:

логистике;

на производстве;

строительстве;

агросекторе;

HoReCa;

сервисных услугах.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Европейском Союзе продолжает увеличиваться количество украинских беженцев. В ноябре 2025 года их было зарегистрировано 4,33 млн человек – это на 30,5 тыс. (0,7%) больше октябрьского показателя. В частности их на 3,74 тыс. человек стало больше и в Польше.

