В одной области Украины зафиксировано отключение света для бытовых потребителей: где и почему нет электроэнергии

В Украине, на Полтавщине, из-за непогоды обесточена часть Гадячской, Диканьской и Кобелякской общин. Без электричества остались 526 домохозяйств и 55 юридических потребителей, однако специалисты уже работают над восстановлением.

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Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА (областная военная администрация) Владимир Когут. Непогода в очередной раз напомнила об уязвимости инфраструктуры. В Полтавской области из-за сильных порывов ветра и осадков произошло аварийное отключение линий электропередач.

В результате без света остались семь населенных пунктов в пределах Гадячской, Диканьской и Кобелякской территориальных громад. Как сообщил Когут, без электроэнергии временно остались 526 бытовых и 55 юридических потребителей. На месте уже работают аварийные бригады, которые ликвидируют повреждения и работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.

Ранее, энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев сделал прогноз относительно отключений. По его словам, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, масштабных сбоев в подаче электроэнергии летом не ожидается. Украинская энергосистема остается стабильной, если не учитывать риски, связанные с возможными новыми ударами по критической инфраструктуре.

"Массового коллапса нет и не предвидится, если не будет повторения атак, как это было в течение трех последних ночей", - отметил эксперт. По его словам, украинцы могут быть относительно спокойными относительно энергоснабжения, хотя полностью исключить локальные перебои нельзя.

Ожидается, что летом могут быть незначительные плановые или аварийные отключения электроэнергии - продолжительностью 2-3 часа в сутки. Игнатьев отмечает, что даже в случае таких перебоев украинцы не испытают критического дискомфорта, поскольку система способна гибко реагировать на изменение нагрузок.

Еще одна важная составляющая - газоснабжение. И здесь ситуация выглядит более оптимистично, по словам Игнатьева, благодаря помощи Норвегии, которая является стратегическим партнером Украины в этом вопросе, наше государство имеет достаточные запасы газа. Техническая готовность газотранспортной системы также оценивается как надлежащая, что позволяет говорить о стабильности в обеспечении голубым топливом на летний период.

Кроме электро- и газоснабжения, эксперт обратил внимание на еще один показатель экономической активности - потребление нефтепродуктов. Ожидается рост спроса, что может активизировать деятельность отечественных нефтеперерабатывающих предприятий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина официально переходит на общеевропейский стандарт номинального напряжения в электросети – вместо 220 вольт будет 230. Впрочем, дополнительных неудобств для украинцев это не создаст, а именно не обязывает перекладывать проводку, не ограничивает использование мощных приборов и не угрожает технике.

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