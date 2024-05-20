В Одессе опубликовали график отключений электроэнергии: где смотреть, когда не будет света

В Одессе и Одесской области на 20 мая вновь запланированы отключения электроэнергии. Графики начнут действовать с 18:00, отключения продолжаться как минимум до конца суток (00:00). Расписание часов без света и со светом по конкретному адресу потребители могут узнать на сайте или в чат-ботах своего облэнерго – "ДТЭК Одесские электросети".

Об этом свидетельствуют графики отключений электроэнергии, которые опубликовала энергокомпания. График для Одессы и области публикуется на сайте ДТЭК на отдельной странице.

Чтобы узнать свое расписание, нужно ввести населенный пункт и адрес. Альтернативные способы узнать об отключениях на Одесчине:

чат-бот "ДТЭК Одесские электросети" в Telegram;

"ДТЭК Одесские электросети" в Telegram; колл-центр: по номерам телефонов 0 800 409 090, (048) 705 90 90, (068) 750 90 90, (095) 750 90 90, (073) 750 90 90.

График отключения электроэнергии в Одессе: как понять, когда не будет света

В каждом графике отключений ДТЭК есть временные промежутки. И Одесская область – не исключение.

Именно по цвету ячеек в таблице можно определить, когда ждать прекращения электроснабжения. Всего существует три типа обозначений:

время, когда точно есть свет , обозначают белые ячейки в таблице;

, обозначают белые ячейки в таблице; когда точно нет света – темно-серые ячейки;

– темно-серые ячейки; часы, когда отключения возможны – светло-серые ячейки.

В Одессе распределение электроэнергии происходит по принципу 3 – 3 – 3 часа. То есть гарантированное отключение – три часа, возможное – еще три часа, свет точно есть – снова три часа.

Таким образом, гарантированные отключения составляют от 7 до 9 часов в сутки в зависимости от дня недели (при условии действия круглосуточных ограничений). Максимальное время отключения (с задействованием светло-серых отрезков графика) – 17 часов в сутки.

Следует также учитывать: применение графиков 20 мая с 18:00 не означает, что всем без исключения выключат свет именно в шесть часов вечера. С этого момента начинает действовать сам плановый график, то есть отключения произойдут только у тех, у кого они есть в "расписании" с 18:00 до 00:00 (например, с 19:00 до 22:00).

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре и Днепропетровской области 20 мая также будут отключать электроэнергию не только промышленным, но и бытовым потребителям. Однако до 18 вечера свет в домах жителей региона планово отключать не будут.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!