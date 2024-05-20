В Днепре и области будут отключать свет: как узнать свой график и разобраться в нем

В Днепре и Днепропетровской области 20 мая будут отключать электроэнергию не только промышленным, но и бытовым потребителям. Графики будут действовать с 18:00 до 00:00. То есть до 18 вечера свет в домах жителей региона планово отключать не будут.

Об этом говорится в сообщении энергокомпании ДТЭК. Тем не менее, в случае возникновения дефицита в энергосистеме ситуация с отключениями может измениться.

То, что применение графиков начинается с 18:00 не означает, что всем без исключения выключат свет именно в шесть часов вечера. С этого момента начинает действовать сам плановый график, то есть отключения произойдут только у тех, у кого они есть в "расписании" с 18:00 до 00:00 (например, с 18:00 до 22:00).

В целом в Днепре и области график включает от 4 до 8 часов без света в сутки. Однако это правило действует только тогда, когда отключения применяются круглосуточно. Максимальное количество без света подряд – 4 часа. Каждый график состоит из двух категорий:

белый цвет на графике – гарантированно свет есть (в случае отсутствия аварий);

темно-серый цвет – света нет, это периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему.

Эти графики актуальны только тогда, когда введены стабилизационные отключения и только в указанный промежуток времени. То есть свет могут отключать не каждый раз, который указан в таблице.

График для Днепра и области публикуется на сайте ДТЭК и Yasno. В текстовую форму необходимо ввести населенный пункт и адрес. Альтернативные способы узнать об отключениях на Днепропетровщине:

чат-бот "ДТЕК Дніпровські електромережі" в Telegram и Viber.

"ДТЕК Дніпровські електромережі" в Telegram и Viber. кол-центр: за телефонами 0 800 301 497, (056) 790 99 00, (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00.

Чтобы понять, почему нет света, потребителям советуют в первую очередь проверить плановые отключения на сайте или в чат-боте. Система подскажет с чем именно связана проблема – с локальной аварией или же действует плановое или экстренное отключение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине подорожали коммунальные услуги. За год – с апреля 2023-го по апрель 2024-го – тарифы увеличились в целом на 12,9%. При этом, например, конкретно электроэнергия подорожала сразу на 69,7%, в то время как цена ряда других услуг осталась на прежнем уровне.

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