В Одессе будут выключать свет: введены графики

С воскресенья, 24 марта, в Одессе будут применяться графики стабилизационных отключений. Жителей города просят разумно потреблять электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на сеть.

Об этом сообщает ДТЭК. Специалисты продолжают ликвидировать последствия после обстрелов врага.

"В связи с увеличением электропотребления в вечерние пиковые часы по распоряжению НЭК Укрэнерго в Одессе применяются графики стабилизационных отключений", – говорится в сообщении ДТЭК.

Напомним, во время атаки страны-оккупанта 22 марта восемь ракет попали в запорожский Днепр ГЭС. По состоянию на вечер воскресенья, 24 марта, все области и города Украины заживлены. Самая сложная ситуация в Харькове. Там на вечер 24 марта свет был примерно у 40% потребителей. В связи с массированными российскими обстрелами города и разрушениями энергетической инфраструктуры в облцентре и области введены графики почасовых отключений электроэнергии.

Ранее сообщалось, что утренняя ракетная атака страны-террористки России 24 марта существенно не повлияла на работу энергосистемы. При этом БПЛА атаковали энергообъекты Днепропетровщины.

Кроме того, как сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко, в результате массированных российских обстрелов ДТЭК потерял половину генерации электроэнергии. Это самая большая атака на энергетику за все время полномасштабного вторжения.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, украинцы могут самостоятельно подготовиться к возможным отключениям света. В частности, гражданам рекомендуют иметь ряд вещей, в частности, повербанки и горелки.

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