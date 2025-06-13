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В нескольких районах Одессы нет воды: что произошло и когда включат. Фото

Надежда Данищук
Коммуналка
2 минуты
1,7 т.
В нескольких районах Одессы нет воды: что произошло и когда включат. Фото

Масштабная авария на магистральном водопроводе второй день оставляет Одессу без водоснабжения Из-за сложности проведения ремонтных работ отключение воды в Одессе продлили. По предварительным оценкам, восстановить водоснабжение обещают не ранее 22.00 пятницы, 13 июня.

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Об этом сообщила пресс-служба в "Инфоксводоканала". Однако предприятие предупреждает, что указанное время восстановления водоснабжения – предварительное и может меняться в ходе проведения ремонтных работ.

В нескольких районах Одессы нет воды: что произошло и когда включат. Фото

Кроме того, после того, как водоснабжение восстановят, нужно будет время на заполнение системы водой, поэтому не все потребители получат воду сразу.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения – предварительное и может меняться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также понадобиться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители, или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", – говорится в сообщении.

В нескольких районах Одессы нет воды: что произошло и когда включат. Фото

Как рассказали в "Инфоксводоканале", специалисты всю ночь работали над ликвидацией аварии на магистральном водопроводе – ситуация там очень сложная из-за труднодоступности поврежденного участка.

Для того чтобы добраться до него, аварийщикам пришлось почти сутки строить подъездные пути и подготовить площадку для тяжелой техники.

В нескольких районах Одессы нет воды: что произошло и когда включат. Фото

"Для работы на магистральных водопроводах большого диаметра применяются экскаваторы весом не менее 18 тонн, поэтому нашим специалистам пришлось создать специальную "подушку" из нескольких слоев бетонных плит и песка. Только песка потратили более 150 тонн", – говорится в сообщении.

Сейчас котлован уже раскопали, добрались до места повреждения и начали восстановительные работы.

Отметим, воды нет в Приморском, Киевском, частично в Хаджибейском (ж/м "Черемушки") районах, а также в селах Лиманка, Красный хутор, ж/м "Радужный", ж/м "Совиньон - 1-5", ж/м "Черноморка", ЖКП "Таирово".

Автоцистерны с технической водой дежурят с 07:00 по следующим адресам:

Педагогическая, 46а

Французский бульвар, 12/3

Большая Арнаутская, 83

Маразлиевская, 1а

Большая Арнаутская, 6

Евгения Танцюры (Генерала Петрова), 41

Евгения Танцюры (Генерала Петрова), 50

Космонавтов, 68

Ак. Филатова, 54 / Ивана и Юрия Лип

Богдана Хмельницкого / угол Мясоедовской

Степная / угол Прохоровской

Варненская, 10

Ак. Королева, 85а / 85б

Шишкина, 60а

Небесной Сотни, 85

Варненская, 15

Небесной Сотни, 4

Семена Палия, 108

Десантный бульвар, 14

Князя Владимира Великого / 28-й Бригады

Бюветы с питьевой водой работают с 6:00 утра. Людей просят иметь с собой тару.

Как сообщал OBOZ.UA, масштабная авария на водопроводе в Одессе произошла днем 12 июня. Повреждение произошло в труднодоступном месте, что затрудняет проведение ремонтно-восстановительных работ. В городе организован подвоз воды жителям, также местные жители набирают воду из бюветов, там возникли очереди.

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