В нескольких районах Одессы нет воды: что произошло и когда включат. Фото

Масштабная авария на магистральном водопроводе второй день оставляет Одессу без водоснабжения Из-за сложности проведения ремонтных работ отключение воды в Одессе продлили. По предварительным оценкам, восстановить водоснабжение обещают не ранее 22.00 пятницы, 13 июня.

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Об этом сообщила пресс-служба в "Инфоксводоканала". Однако предприятие предупреждает, что указанное время восстановления водоснабжения – предварительное и может меняться в ходе проведения ремонтных работ.

Кроме того, после того, как водоснабжение восстановят, нужно будет время на заполнение системы водой, поэтому не все потребители получат воду сразу.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения – предварительное и может меняться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также понадобиться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители, или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", – говорится в сообщении.

Как рассказали в "Инфоксводоканале", специалисты всю ночь работали над ликвидацией аварии на магистральном водопроводе – ситуация там очень сложная из-за труднодоступности поврежденного участка.

Для того чтобы добраться до него, аварийщикам пришлось почти сутки строить подъездные пути и подготовить площадку для тяжелой техники.

"Для работы на магистральных водопроводах большого диаметра применяются экскаваторы весом не менее 18 тонн, поэтому нашим специалистам пришлось создать специальную "подушку" из нескольких слоев бетонных плит и песка. Только песка потратили более 150 тонн", – говорится в сообщении.

Сейчас котлован уже раскопали, добрались до места повреждения и начали восстановительные работы.

Отметим, воды нет в Приморском, Киевском, частично в Хаджибейском (ж/м "Черемушки") районах, а также в селах Лиманка, Красный хутор, ж/м "Радужный", ж/м "Совиньон - 1-5", ж/м "Черноморка", ЖКП "Таирово".

Автоцистерны с технической водой дежурят с 07:00 по следующим адресам:

Педагогическая, 46а

Французский бульвар, 12/3

Большая Арнаутская, 83

Маразлиевская, 1а

Большая Арнаутская, 6

Евгения Танцюры (Генерала Петрова), 41

Евгения Танцюры (Генерала Петрова), 50

Космонавтов, 68

Ак. Филатова, 54 / Ивана и Юрия Лип

Богдана Хмельницкого / угол Мясоедовской

Степная / угол Прохоровской

Варненская, 10

Ак. Королева, 85а / 85б

Шишкина, 60а

Небесной Сотни, 85

Варненская, 15

Небесной Сотни, 4

Семена Палия, 108

Десантный бульвар, 14

Князя Владимира Великого / 28-й Бригады

Бюветы с питьевой водой работают с 6:00 утра. Людей просят иметь с собой тару.

Как сообщал OBOZ.UA, масштабная авария на водопроводе в Одессе произошла днем 12 июня. Повреждение произошло в труднодоступном месте, что затрудняет проведение ремонтно-восстановительных работ. В городе организован подвоз воды жителям, также местные жители набирают воду из бюветов, там возникли очереди.

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