В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света – 'Укрэнерго'

Утром 1 февраля Россия устроила воздушную атаку на Украину. В нескольких регионах зафиксированы попадания по энергообъектам.

Видео дня

Из-за этого в семи областях нашего государства применены аварийные отключения. Об этом заявили в "Укрэнерго".

По состоянию на 07.54 аварийные отключения применяются в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

Ограничения носят превентивный характер.

"В связи с атакой оператор системы передачи срочно применяет превентивные меры ограничения", – уточнил министр энергетики Герман Галущенко.

Напомним, также в это утро прилеты российских ракет зафиксированы на Полтавщине и Харьковщине.

В Полтавской области под вражеским ударом оказался Миргородский район. Там зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры: без света остались 164 бытовых и один юридический потребитель.

В Харьковской области российские террористы атаковали два района: Харьковский и Берестинский.

Также захватчики попали по жилому району Харькова, там горел частный жилой дом. Около 8 утра сообщалось о нескольких раненых и одной убитой россиянами женщине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!