Всем городам на заметку: в Мукачево придумали, как подавать людям воду во время отключений света. Фото

Коммунальный горводоканал в Мукачево начал использовать технологию, которая поможет поставлять жителям города даже в случае отключений света. Так, на крыше одного из водозаборов уже установили солнечные панели – в ясные дни они полностью перекрывают расход электроэнергии на "подъем" воды.

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Пока это лишь пилотный проект, который поможет изучить все нюансы технологии и проработать их, рассказал Mukachevo.net директор предприятия Олег Казыбрид. Предполагается, что в случае блекаута в Украине воду жителям Мукачево будут подавать как с помощью генераторов, так и солнечных панелей.

По словам Казыбрида, панели установлены на небольшом водозаборе "Севастопольский". Солнечную станцию водоканалу удалось приобрести за свой счет. Средства местного бюджета для этого не использовались.

У предприятие уже есть планы по установке таких станций и на больших водозаборах, а также на очистных сооружениях. Однако для дальнейшей реализации проекта уже потребуется помощь местного бюджета или средства из других источников, например, по грантовым проектам.

"Мощность солнечных панелей рассчитана на мощность самого водозабора. То есть, когда хорошо светит солнце, их максимальная генерация может полностью обеспечить потребление электроэнергии на этом водозаборе", – отметил Казибрид.

В пасмурные дни и ночью водозабор использует остатки солнечной энергии из аккумуляторов. А объем, которого не хватает, добирает из центральной электросети в автоматическом режиме.

"За счет этих панелей, мы минимально используем электросеть, остальное производит станция, около 23-24 тысяч киловатт в год, то есть мы фактически экономим около 180-190 тысяч гривен ежегодно", – рассказал директор предприятия.

При этом стоимость одной станции составляет 450 тыс. грн. Она полностью окупится за 2-3 года, а дальше будет чистая экономия.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем в Украине из-за изношенной системы горячего водоснабжения регулярно нарушаются сроки проведения гидравлических работ. Впрочем, одними только испытаниями работы не ограничиваются – коммунальщикам также приходится проводить ремонты. В результате вместо обещанных двух недель отключения горячей воды могут продолжаться месяцами.

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