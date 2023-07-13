Украинцам отключат горячую воду: почему сроки подачи переносятся, а после "испытаний" начинаются аварии

В Украине из-за изношенной системы горячего водоснабжения регулярно нарушают сроки проведения гидравлических работ. Впрочем, одними только испытаниями работы не ограничиваются – коммунальщикам также приходится проводить ремонты. В результате вместо обещанных двух недель отключения горячей воды могут продолжаться месяцами.

Видео дня

Все это приводит к вынужденной установке электрических бойлеров и еще большей нагрузке на электросеть. Единственная альтернатива – греть воду в чайниках, кастрюлях, а то и в ведрах, и мыться старым дедовским способом: в тазах и с ковшами.

О том, почему систему нужно постоянно ремонтировать, или заменять старые элементы на новые, а также почему сроки постоянно "взлетают" рассказал OBOZREVATEL директор аналитико-исследовательского центра Институт города Александр Сергиенко.

Почему возникает потребность в ежегодных ремонтах

К примеру, в Киеве главных причин этого, по словам Сергиенко, две. Это:

крайний износ системы;

отсутствие системной работы над решением этого вопроса в течение долгого времени.

"Сеть крайне изношена. Раньше никто системно не занимался ею", – объяснил он.

Соответственно, отметил эксперт, возникает потребность в ремонтах теплосети. Которые удобнее всего проводить именно в теплое время года – когда гражданам пережить отсутствие горячего водоснабжения гораздо легче, чем зимой.

"Фактически, летом происходит огромное количество ремонтов. Эти примерно 6 месяцев – единственное время, когда можно заниматься теплосетями не в авральном порядке", – пояснил он.

Впрочем, отметил Сергиенко, только ремонтом дело не ограничивается. При выполнении работ происходит замена старых трубопроводов на новые, что уменьшает вероятность прорывов.

Кроме того, в это время проводят также гидравлические испытания – воду под высоким давлением пропускают по трубам, чтобы обнаружить и отремонтировать слабые места системы. При чем делают это поэтапно в каждой зоне теплоисточников, что позволяет не отключать горячую воду во всем городе одновременно.

Почему сроки постоянно "слетают"

Обычно ремонт того или иного участка намерены заканчивать примерно за 2 недели. Именно столько времени обещают не подавать горячую воду.

Однако очень часто этот срок неоднократно переносится – и греть воду самостоятельно украинцам приходится гораздо дольше. Причина, по словам Сергиенко, та же – износ системы. Что, соответственно, требует значительно большего времени для ее ремонта.

"Когда-то давно воду действительно давали через 2 недели после отключения. Но тогда и сети были на 40-50 лет моложе", – объясняет эксперт.

Впрочем, отмечает он, есть и другие проблемы. Одна из них – большое количество необходимых для выполнения работ и недостаточное количество рабочих.

"Могут быть такие ситуации, что логистика не справляется. К примеру: в теплосети через определенное количество метров идет тепловая камера. Там стоят вентили. Если они старые и выходят из строя – их надо полностью менять. А покупка, доставка и установка их – это целая история. Закупить же заранее – чтобы они лежали на складе – тоже сложно. Ведь это деньги, которых сейчас мало. Поэтому чисто логистически, чисто технически на проведение тендера, закупку и остальное может уйти месяц ", – объясняет эксперт.

Не проводить же работ по истечении отведенного срока нельзя. Ведь "залатаешь одно место, включишь – а в другом прорвало". Поэтому ремонты продолжаются до полного устранения проблем, а время их окончания переносится.

Почему воду отключают после окончания ремонтов

Здесь, отмечает Сергиенко, все просто: новые прорывы, предусмотреть которые невозможно. Ведь "зимой они же тоже проходят регулярно".

Впрочем, признает эксперт, бывает, что прорывы происходят в тех местах, которые активно ремонтировались. И возмущение по этому поводу полностью оправдано, ведь "если порвало в том самом месте, где ремонтировали, значит, проделана халтурная работа".

"Но я вас уверяю, что рвет в разных местах. И спрогнозировать это просто невозможно", – констатировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем из-за отмены решения о повышении тарифа на воду уже 7 водоканалов не могут платить за электроэнергию. Если в Кабмине не найдут миллиарды гривен на компенсацию дефицита бюджетов предприятий, воду придется подавать почасово.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!