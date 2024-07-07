В Минэнерго рассказали, в каких регионах самая сложная ситуация со светом

В Украине продолжаются отключения электроэнергии, вызванные последствиями российских ударов по украинским электростанциям. Самая сложная ситуация со светом на данный момент в прифронтовых областях.

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Там из-за постоянных вражеских обстрелов энергетики не всегда могут безопасно выполнять ремонтные работы. Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказала заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.

"Очень часто мы имеем повреждение энергетической инфраструктуры, воздушных линий, сетей. Там и с ремонтами тяжелее, потому что не всегда энергетикам безопасно работать", – сказала она.

По словам Гринчук, ситуация с электроэнергией по всей стране продолжает оставаться сложной. Причиной этого является то, что россияне начиная с марта этого года совершили очень много атак на объекты энергетической инфраструктуры. Эти удары были прицельными и принесли значительные разрушения.

"Из-за этого в системе сейчас наблюдается дефицит. Мы все, к сожалению, должны терпеть почасовые отключения, иногда аварийные отключения", – пояснила замминистра.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине стабилизационные отключения 7 июля будут действовать только часть дня. Так, с 7:00 до 15:00 отключения не предусмотрены.

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