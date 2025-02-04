В Минэнерго рассказали, как любой украинец может изменить тариф на электроэнергию: платить можно гораздо меньше

В Украине любой потребитель электроэнергии может установить двухзонный счетчик на электроэнергию и платить за ток в ночной период вдвое меньше. Речь идет о потреблении с 23:00 до 07:00. Тариф с двухзонным счетчиком при потреблении в этот период будет составлять всего 2,16 грн за кВт*ч.

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Об этом говорится в сообщении Минэнерго. "Если вы хотите снизить затраты на электроэнергию, стоит перейти на многозонный счетчик – двухзонный или трехзонный. Такие счетчики учитывают не только объем потребления, но и время, когда используется электроэнергия", – отмечают в ведомстве.

Двухзонный счетчик делит сутки на две зоны:

Дневная (07:00 - 23:00) – тариф 4,32 грн/кВт*ч

Ночная (23:00 - 07:00) – 50% от стоимости, то есть 2,16 грн/кВт*ч

Трехзонный счетчик делит сутки на три зоны:

Пиковая (08:00 - 11:00, 20:00 - 22:00) – коэффициент 1,5 (6,48 грн/кВт*ч)

Полупикова (07:00 - 08:00, 11:00 - 20:00, 22:00 - 23:00) - коэффициент 1 (4,32 грн/кВт*ч)

Ночная (23:00 - 07:00) – коэффициент 0,4 (1,728 грн/кВт*ч)

Как установить двухзонный счетчик?

Подайте заявление на изменение тарифа у поставщика электроэнергии. Понадобятся: паспорт, ИНН, договор с поставщиком

Оплатите услугу установки и получите список сертифицированных счетчиков.

Купите счетчик у поставщика или самостоятельно. Если приобретаете сами, его нужно программировать у оператора системы распределения.

Согласуйте установку с поставщиком электроэнергии. Вызовите мастера, который: демонтирует старый счетчик, установит и опломбирует новый

После завершения работ получите акт о замене.

Чтобы экономия была ощутима, на ночь включайте мощные электроприборы: бойлер, стиральную машину, зарядку павербанков, ноутбуков, бытовую технику с таймером (мультиварку, посудомоечную машину). После установки счетчика поставщик заключает с вами договор, и в личном кабинете появится раздел потребления на зоны.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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