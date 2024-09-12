В Минэнерго посоветовали украинцам самостоятельно готовиться к тяжелой зиме: что нужно сделать

Украинцам придется собственноручно подготовиться к зиме, утеплив свои дома и внедрив энергоэффективные технологии. Государство оказывает финансовую поддержку установке солнечных панелей, генераторов и других решений, которые помогут уменьшить зависимость от центрального энергоснабжения.

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Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире "Мы-Украина". Первое и самое важное, что советуют украинцам сделать до начала отопительного сезона – это утеплить свои дома и квартиры.

По словам Колесника, утепление является одним из самых эффективных способов снизить тепловые потери и, соответственно, снизить затраты на отопление в зимний период. Речь идет не только об утеплении стен, но и окон, дверей, полов и потолков.

Защита жилья от потерь тепла – это не только вопрос комфорта, но и энергетической безопасности. Учитывая возможные вызовы энергетической инфраструктуры в условиях войны, каждый украинец должен позаботиться о минимизации зависимости от центрального отопления и электросетей. Это позволит снизить давление на энергосистему страны во время пиковых нагрузок и одновременно обеспечит большую автономию для домохозяйств.

Николай Колесник подчеркнул, что утепление – это только один из этапов подготовки к зиме. Другим важным шагом является внедрение энергоэффективных технологий. Современные технические решения позволяют значительно сократить потребление электроэнергии и повысить эффективность отопления.

Одним из таких решений есть использование солнечных панелей для автономного электроснабжения. Установка крышных солнечных панелей поможет не только сократить затраты на электроэнергию, но и обеспечить дополнительный резерв при перебоях в поставках из сети. Такие панели могут быть установлены даже в частных домах, а инвестирование в них становится доступнее благодаря государственным программам финансовой поддержки.

"Украинцы могут воспользоваться финансовыми кредитами для закупки простых технических решений, таких как солнечные панели, инверторы и генераторы", - подчеркнул Колесник. Такие мероприятия помогут покрыть обычные потребности бытовых потребителей, снижая нагрузку на центральную энергосеть, особенно в моменты пиковых нагрузок.

В свете возможных перебоев с электроснабжением в результате атак на инфраструктуру, украинцам также следует рассмотреть альтернативные источники энергии. Кроме солнечных панелей, широкое применение находят генераторы разной мощности, которые могут использоваться для поддержания основных бытовых потребностей в случае отключений.

Генераторы становятся важным элементом энергетической безопасности не только для частных домов, но и предприятий. Они обеспечивают независимость от центральной сети во время аварийных ситуаций или плановых отключений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина может пройти следующую зиму без отключений вообще, или света может не быть по 16 часов в сутки – это зависит от действий России. Но, несмотря на неуместность любых прогнозов, сезон морозов будет пройден устойчиво и уверенно.

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