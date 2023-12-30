В Минэнерго опровергли российский фейк: будут ли отключения электроэнергии на праздники

В Украине хватает электроэнергии, а возможный дефицит компенсируется импортом. Отключать свет на новогодние праздники не планируют. Информация о планах ограничить электроэнергию – фейк.

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"В социальных сетях начала распространяться информация о якобы отключении энергоснабжения в новогодние праздники. Для усиления эффекта авторы провокации используют видеокадры эфира телемарафона "Единые новости" с наложением другого звукового ряда. Министерство энергетики Украины официально сообщает: это фейк!" – заявили в Минэнерго.

Никаких плановых отключений нет и не предполагается! Электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. В системе есть резервные мощности и возможность привлечения импорта. Призываем граждан быть бдительными и использовать информацию только из официальных источников.

"Не дадим врагу посеять у нас панику и уныние! Военные и энергетики 24/7 делают все возможное, чтобы украинцы имели свет и тепло", - говорится в сообщении ведомства.

Что нужно иметь на случай отключений света

В целом же украинские энергетики пока справляются со всеми возникающими сложностями и не прибегают к плановым отключениям электроэнергии. Однако полностью исключать такой возможности не нужно – как и аварийных отключений. Ведь если Россия продолжит массовые обстрелы Украины, избежать их не удастся.

В связи с этим украинцев уже призывают активно готовиться к возможным проблемам – чтобы снизить их влияние на свою жизнь. В частности, запастись водой и едой.

Так, советуют в Киевской городской госадминистрации (КГГА), воды следует запасти по меньшей мере на 3 дня. Причем не только питьевой, но и технической. На одного взрослого человека в сутки требуется:

3 литра питьевой воды (включая потребляемую с пищей жидкость);

10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи.

Также нужно запастись едой – прежде всего той, которая не будет портиться без холодильника и не потребует электроэнергии для ее приготовления. Это могут быть:

мясные, рыбные и овощные консервы;

сушеное и вяленое мясо;

сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры) и пр.

Также в КГГА советуют заготовить вещи, которые помогут пережить возможный блэкаут в относительном комфорте. В частности:

купить FM-радио на батарейках – чтобы быть в курсе актуальных событий в случае исчезновения мобильной связи и интернета;

сделать запас фонариков, ламп на батарейках или аккумуляторах, свечах, спичках, батарейках и т.д.;

наполнить домашнюю аптечку всеми необходимыми лекарствами;

подготовить горелку с газовым баллоном или на сухом спирте;

подготовить теплые домашние вещи, одеяла, утепленные места для домашних любимцев;

позаботиться о безопасном передвижении по улице в темное время суток – приобрести светорефлекторную одежду или светоотражающие ленты на рукава, сумку или рюкзак.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в "Укрэнерго" призвали украинцев не верить фейковым сообщениям о многочасовых отключениях света "с завтра". Там отметили: в настоящее время у украинской энергосистемы достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить потребности всех потребителей.

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