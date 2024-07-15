В Киеве показали график отключения электроэнергии на 15 июля: как долго не будет света

В Киеве и области отключения электроэнергии 15 июля будут происходить на протяжении всех суток. Высокая вероятность применения светло-серых зон отключений. С 16:00 до 24:00 облэнерго будет применять четыре очереди отключений одновременно.

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Об этом сообщает ДТЭК. "Киев, Киевская область, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина: высока вероятность применения светло-серых зон отключений на протяжении всех суток", – говорится в сообщении.

Как говорится в сообщении "Укрэнерго", с 7:00 до 15:00 облэнерго будут применять две очереди отключений. В другие часы будут действовать три очереди одновременно.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ожидает улучшения ситуации после того, как спадет жара. При этом в сентябре есть шансы вообще избегать отключений. "Ситуация не улучшится магическим образом за один день или один час. Но она будет постепенно улучшаться, и мы будем с вами наблюдать тренд на улучшение с конца июля, как мы и прогнозировали. В августе ситуация будет еще немного лучше. И в сентябре-октябре даже имеем неплохие шансы избегать отключений ", – сказал Владимир Кудрицкий.

Как узнать свой график

сайты ДТЭК : отключение в Киеве – " ДТЭК Киевские электросети ", отключение в Киевской области – " ДТЭК Киевские региональные электросети ";

: отключение в Киеве – " ДТЭК Киевские электросети ", отключение в Киевской области – " ДТЭК Киевские региональные электросети "; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭМ, в области – ДТЭК КРЕМ ;

: в Киеве – ДТЭК КЭМ, в области – ДТЭК КРЕМ ; телефоны : для Киева – 1588, (044) 202 1588 (тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении " Киев Цифровой ". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине на фоне масштабных отключений света заметно вырос спрос на повербанки – всего за месяц на 43%. Особой популярностью пользуются модели на 20 000 mAh. Цены на такие повербанки стартуют от 300-400 грн, но это модели с малой мощностью и без быстрой зарядки. Более "продвинутые" варианты можно купить по цене от 600–800 грн и выше.

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