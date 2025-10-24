В Киеве объявили графики отключения света на пятницу: в какие часы не будет электроэнергии

В пятницу, 24 октября, в большинстве областей Украины, включая Киев, продолжатся стабилизационные отключения электроэнергии. Они продлятся почти в течение всего дня, а в столице – с 7:00 до 23:00.

Компания ДТЭК обнародовала графики отключений для столицы. В то же время граждан призвали следить за обновлениями, а о возможных изменениях потребителей будут информировать.

"В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале. Подписывайтесь и поделитесь, пожалуйста, с родственниками и друзьями", – добавили специалисты.

Кому и когда будут отключать свет 24 октября в Киеве

По данным ДТЭК, в Киеве будут действовать 12 очередей отключения света:

очередь 1.1 – свет будет отсутствовать с 07:00 до 12:00; с 17:30 до 22:00;

очередь 1.2 – свет будет отсутствовать с 07:00 до 12:00; с 17:30 до 22:00;

очередь 2.1 – свет будет отсутствовать с 07:00 до 12:00; с 17:30 до 22:00;

очередь 2.2 – свет будет отсутствовать с 07:00 до 12:00; с 17:30 до 23:00;

очередь 3.1 – свет будет отсутствовать с 11:00 до 15:00; с 21:00 до 23:00;

очередь 3.2 – свет будет отсутствовать с 21:00 до 23:00;

очередь 4.1 – свет будет отсутствовать с 09:00 до 15:00; с 21:00 до 23:00;

очередь 4.2 – свет будет отсутствовать с 11:00 до 15:00; с 21:00 до 23:00;

очередь 5.1 – свет будет отсутствовать с 14:00 до 18:30;

очередь 5.2 – свет будет отсутствовать с 14:00 до 18:30;

очередь 6.1 – свет будет отсутствовать с 14:00 до 18:30;

очередь 6.2 – свет будет отсутствовать с 15:00 до 21:30.

Если света нет, хотя по графику должен быть, то по вашему адресу возможно произошла локальная авария. Чтобы это узнать, нужно обратиться к вашему оператору системы распределения или к ОСМД/ЖЭК/управляющей компании.

Ситуация с отключением света в регионах Украины

Ранее в "Укрэнерго" сообщили, что 24 октября в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Причина введения отключений – последствия массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Ограничения в различных режимах действуют для всех категорий потребителей. В частности:

для бытовых потребителей – графики почасовых отключений (ГПВ);

– графики почасовых отключений (ГПВ); для промышленных потребителей – графики ограничения мощности (ГОП). Речь идет не о полном прекращении поставок электроэнергии, а сокращение объемов потребления до указанного уровня в определенный период.

Как сообщал OBOZ.UA, в большинстве регионов Украины уже начался отопительный сезон. Впрочем, коммунальщики пока дают тепло только в объекты социальной сферы – в частности, в учреждения образования и здравоохранения.

