В Киеве и ряде областей отключают свет по графикам: какой режим действует

В Украине 24 октября в ряде регионов, в том числе в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Запорожской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Сумской и частично Кировоградской областях вновь применяются плановые отключения электроэнергии (графики почасовых отключений, ГПО). Кроме того, в Кировоградской области вследствие российских обстрелов есть аварийные обесточивания.

Как сообщали в "Укрэнерго", ограничения в указанных областях действуют для всех категорий потребителей, но в разных режимах. Они будут действовать практически в течение всего дня – с 7:00 до 23:00:

для бытовых потребителей – графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 2,5 очередей одновременно (объем отключений снизился по сравнению с четвергом, когда отключали потребителей трех очередей);

– графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 2,5 очередей одновременно (объем отключений снизился по сравнению с четвергом, когда отключали потребителей трех очередей); для промышленных потребителей – графики ограничения мощности (ГОМ), это не полное прекращение поставок электроэнергии, а сокращение объемов потребления до указанного уровня в определенный период.

Графики отключений света 24 октября по областям

Кировоградская область

В ночь на 24 октября Россия вновь атаковала объекты критической инфраструктуры в области – на территории Новоукраинского района. По данным ОГА, без света остались 19 населенных пунктов, утром продолжалась ликвидация последствий.

ГПО в то же время применяются не по всей области, а только в Кропивницком и Александрийском районах. Расписание по очередям такое:

Очередь 1.1: 09-11, 17-19.

Очередь 1.2: 09-11, 17-19.

Очередь 2.1: 09-11, 17-19.

Очередь 2.2: 11-13, 19-21.

Очередь 3.1: 11-13, 19-21.

Очередь 3.2: 11-13, 19-21.

Очередь 4.1: 13-15, 21-23.

Очередь 4.2: 13-15, 21-23.

Очередь 5.1: 13-15, 21-23.

Очередь 5.2: 07-09, 15-17.

Очередь 6.1: 07-09, 15-17.

Очередь 6.2: 07-09, 15-17.

Киев и Киевская область

В Киеве и области традиционно действуют разные "схемы" почасовых отключений света, однако принцип их применения одинаковый. Самые длительные отключения в Киеве достигнут 6,5 часов подряд.

В Киевской области потребители проведут без электроэнергии не более 4 часов подряд.

Днепропетровская область

На Днепропетровщине отключения света 24 октября будут достигать 4 часов подряд. При этом некоторых потребителей ограничения не затронут:

Черкасская область

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди):

1.1 13:00 – 15:00, 21:00 – 23:00.

13:00 – 15:00, 21:00 – 23:00. 1.2 13:00 – 15:00, 21:00 – 23:00.

13:00 – 15:00, 21:00 – 23:00. 2.1 07:00 – 09:00, 15:00 – 17:00.

07:00 – 09:00, 15:00 – 17:00. 2.2 07:00 – 09:00, 15:00 – 17:00.

07:00 – 09:00, 15:00 – 17:00. 3.1 07:00 – 09:00, 15:00 – 17:00.

07:00 – 09:00, 15:00 – 17:00. 3.2 09:00 – 11:00, 17:00 – 19:00.

09:00 – 11:00, 17:00 – 19:00. 4.1 09:00 – 11:00, 17:00 – 19:00.

09:00 – 11:00, 17:00 – 19:00. 4.2 09:00 – 11:00, 17:00 – 19:00.

09:00 – 11:00, 17:00 – 19:00. 5.1 11:00 – 13:00, 19:00 – 21:00.

11:00 – 13:00, 19:00 – 21:00. 5.2 11:00 – 13:00, 19:00 – 21:00.

11:00 – 13:00, 19:00 – 21:00. 6.1 11:00 – 13:00, 19:00 – 21:00.

11:00 – 13:00, 19:00 – 21:00. 6.2 13:00 – 15:00, 21:00 – 23:00.

Харьковская область

На Харьковщине каждое отключение длится по 5 часов (без учета времени на переключение). Расписание на 24 октября такое:

В "Харьковоблэнерго" также объясняли, как понять, есть ли улица/населенный пункт среди отключений:

сначала открыть файл с названиями улиц и населенных пунктов, найти свою улицу или населенный пункт и узнать, в какой очереди адрес;

открыть сам график и найти в нем красную область на нужное время.

Житомирская область

В области самое длительное отключение составляет 3,5 часа. Облэнерго опубликовало такой график:

Черниговская область

На Черниговщине из-за последствий российских обстрелов отключения начали применять значительно раньше, чем в других областях. Одно плановое обесточивание может достигать 6 часов без учета времени на переключение очередей (потенциально еще +1 час). Энергетическая ситуация в регионе остается напряженной.

Полтавская область

Одно отключение может достигать 5 часов. График опубликован на сайте облэнерго. Уточняется, что почасовые отключения применяются в объеме 1,5 очереди.

Отключение электроэнергии происходит не ранее указанного времени начала очереди, в течение 30 минут. Включение электроэнергии происходит в последние 30 минут отключенной очереди.

Сумская область

Большинство отключений в области 24 октября продлится по 2-2,5 часа подряд.

"Пожалуйста, когда свет появляется, не включайте все энергоемкие приборы одновременно. Во время отключения лучше вытащить из розеток бытовые приборы", – отметили в "Сумыоблэнерго".

Запорожская область

Одновременно отключаются полторы очереди. Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) с учетом времени на переключение:

1.1: 09:00 – 12:30, 19:30 – 23:00.

09:00 – 12:30, 19:30 – 23:00. 1.2 : 09:00 – 12:30.

: 09:00 – 12:30. 2.1: 09:00 – 12:30, 19:30 – 23:00.

09:00 – 12:30, 19:30 – 23:00. 2.2: 19:30 – 23:00.

19:30 – 23:00. 3.1: 12:30 –16:00.

12:30 –16:00. 3.2: 12:30 – 16:00.

12:30 – 16:00. 4.1: 12:30 – 16:00.

12:30 – 16:00. 4.2 : не отключается.

: 5.1: 06:30 – 09:00, 16:00 – 19:30.

06:30 – 09:00, 16:00 – 19:30. 5.2: 16:00 – 19:30.

16:00 – 19:30. 6.1: 06:30 – 09:00, 16:00 – 19:30.

06:30 – 09:00, 16:00 – 19:30. 6.2: 06:30 – 09:00.

Виды отключений света в Украине

ГОМ – это график ограничения мощности, плановая мера для предотвращения дефицита электричества . Применяется исключительно к промышленным потребителям и бизнесу . Ее суть заключается не в полном прекращении поставок , а в сокращении объемов потребления до указанного уровня в определенный период. Это временное уменьшение нагрузки на энергосистему.

– это график ограничения мощности, для предотвращения дефицита электричества Применяется исключительно к . Ее суть заключается , а в сокращении объемов потребления до указанного уровня в определенный период. Это временное уменьшение нагрузки на энергосистему. ГАО – экстренное отключение потребителей, в том числе бытовых , вызванное внезапным дефицитом электроэнергии в энергосистеме. Поскольку это аварийная мера, она не имеет заранее определенных часов и представляет собой перечень адресов, которые могут быть отключены. ГАО вводится в течение 15 минут после распоряжения НЭК "Укрэнерго".

– потребителей, в том числе , вызванное в энергосистеме. Поскольку это аварийная мера, она не имеет заранее определенных часов и представляет собой перечень адресов, которые могут быть отключены. ГАО вводится в течение после распоряжения НЭК "Укрэнерго". СГАО – спецграфик аварийных отключений. Вводится в критических случаях, чтобы сохранить стабильность энергосистемы. Время на его выполнение – 3 минуты.

– спецграфик аварийных отключений. Вводится в критических случаях, чтобы сохранить стабильность энергосистемы. Время на его выполнение – 3 минуты. ГПО – прогнозируемые отключения света, происходящие по заранее составленному расписанию. Именно их можно посмотреть на сайтах облэнерго. Потребителей в определенных населенных пунктах делят на группы и каждой группе отключают электричество на определенный срок. Могут касаться и бытовых потребителей, и бизнеса.

Где следить за графиками: сайты облэнерго

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

