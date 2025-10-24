В Киеве и ряде областей отключают свет по графикам: какой режим действует
В Украине 24 октября в ряде регионов, в том числе в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Запорожской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Сумской и частично Кировоградской областях вновь применяются плановые отключения электроэнергии (графики почасовых отключений, ГПО). Кроме того, в Кировоградской области вследствие российских обстрелов есть аварийные обесточивания.
Как сообщали в "Укрэнерго", ограничения в указанных областях действуют для всех категорий потребителей, но в разных режимах. Они будут действовать практически в течение всего дня – с 7:00 до 23:00:
- для бытовых потребителей – графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 2,5 очередей одновременно (объем отключений снизился по сравнению с четвергом, когда отключали потребителей трех очередей);
- для промышленных потребителей – графики ограничения мощности (ГОМ), это не полное прекращение поставок электроэнергии, а сокращение объемов потребления до указанного уровня в определенный период.
Графики отключений света 24 октября по областям
Кировоградская область
В ночь на 24 октября Россия вновь атаковала объекты критической инфраструктуры в области – на территории Новоукраинского района. По данным ОГА, без света остались 19 населенных пунктов, утром продолжалась ликвидация последствий.
ГПО в то же время применяются не по всей области, а только в Кропивницком и Александрийском районах. Расписание по очередям такое:
- Очередь 1.1: 09-11, 17-19.
- Очередь 1.2: 09-11, 17-19.
- Очередь 2.1: 09-11, 17-19.
- Очередь 2.2: 11-13, 19-21.
- Очередь 3.1: 11-13, 19-21.
- Очередь 3.2: 11-13, 19-21.
- Очередь 4.1: 13-15, 21-23.
- Очередь 4.2: 13-15, 21-23.
- Очередь 5.1: 13-15, 21-23.
- Очередь 5.2: 07-09, 15-17.
- Очередь 6.1: 07-09, 15-17.
- Очередь 6.2: 07-09, 15-17.
Киев и Киевская область
В Киеве и области традиционно действуют разные "схемы" почасовых отключений света, однако принцип их применения одинаковый. Самые длительные отключения в Киеве достигнут 6,5 часов подряд.
В Киевской области потребители проведут без электроэнергии не более 4 часов подряд.
Днепропетровская область
На Днепропетровщине отключения света 24 октября будут достигать 4 часов подряд. При этом некоторых потребителей ограничения не затронут:
Черкасская область
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди):
- 1.1 13:00 – 15:00, 21:00 – 23:00.
- 1.2 13:00 – 15:00, 21:00 – 23:00.
- 2.1 07:00 – 09:00, 15:00 – 17:00.
- 2.2 07:00 – 09:00, 15:00 – 17:00.
- 3.1 07:00 – 09:00, 15:00 – 17:00.
- 3.2 09:00 – 11:00, 17:00 – 19:00.
- 4.1 09:00 – 11:00, 17:00 – 19:00.
- 4.2 09:00 – 11:00, 17:00 – 19:00.
- 5.1 11:00 – 13:00, 19:00 – 21:00.
- 5.2 11:00 – 13:00, 19:00 – 21:00.
- 6.1 11:00 – 13:00, 19:00 – 21:00.
- 6.2 13:00 – 15:00, 21:00 – 23:00.
Харьковская область
На Харьковщине каждое отключение длится по 5 часов (без учета времени на переключение). Расписание на 24 октября такое:
В "Харьковоблэнерго" также объясняли, как понять, есть ли улица/населенный пункт среди отключений:
- сначала открыть файл с названиями улиц и населенных пунктов, найти свою улицу или населенный пункт и узнать, в какой очереди адрес;
- открыть сам график и найти в нем красную область на нужное время.
Житомирская область
В области самое длительное отключение составляет 3,5 часа. Облэнерго опубликовало такой график:
Черниговская область
На Черниговщине из-за последствий российских обстрелов отключения начали применять значительно раньше, чем в других областях. Одно плановое обесточивание может достигать 6 часов без учета времени на переключение очередей (потенциально еще +1 час). Энергетическая ситуация в регионе остается напряженной.
Полтавская область
Одно отключение может достигать 5 часов. График опубликован на сайте облэнерго. Уточняется, что почасовые отключения применяются в объеме 1,5 очереди.
Отключение электроэнергии происходит не ранее указанного времени начала очереди, в течение 30 минут. Включение электроэнергии происходит в последние 30 минут отключенной очереди.
Сумская область
Большинство отключений в области 24 октября продлится по 2-2,5 часа подряд.
"Пожалуйста, когда свет появляется, не включайте все энергоемкие приборы одновременно. Во время отключения лучше вытащить из розеток бытовые приборы", – отметили в "Сумыоблэнерго".
Запорожская область
Одновременно отключаются полторы очереди. Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) с учетом времени на переключение:
- 1.1: 09:00 – 12:30, 19:30 – 23:00.
- 1.2: 09:00 – 12:30.
- 2.1: 09:00 – 12:30, 19:30 – 23:00.
- 2.2: 19:30 – 23:00.
- 3.1: 12:30 –16:00.
- 3.2: 12:30 – 16:00.
- 4.1: 12:30 – 16:00.
- 4.2: не отключается.
- 5.1: 06:30 – 09:00, 16:00 – 19:30.
- 5.2: 16:00 – 19:30.
- 6.1: 06:30 – 09:00, 16:00 – 19:30.
- 6.2: 06:30 – 09:00.
Виды отключений света в Украине
- ГОМ – это график ограничения мощности, плановая мера для предотвращения дефицита электричества. Применяется исключительно к промышленным потребителям и бизнесу. Ее суть заключается не в полном прекращении поставок, а в сокращении объемов потребления до указанного уровня в определенный период. Это временное уменьшение нагрузки на энергосистему.
- ГАО – экстренное отключение потребителей, в том числе бытовых, вызванное внезапным дефицитом электроэнергии в энергосистеме. Поскольку это аварийная мера, она не имеет заранее определенных часов и представляет собой перечень адресов, которые могут быть отключены. ГАО вводится в течение 15 минут после распоряжения НЭК "Укрэнерго".
- СГАО – спецграфик аварийных отключений. Вводится в критических случаях, чтобы сохранить стабильность энергосистемы. Время на его выполнение – 3 минуты.
- ГПО – прогнозируемые отключения света, происходящие по заранее составленному расписанию. Именно их можно посмотреть на сайтах облэнерго. Потребителей в определенных населенных пунктах делят на группы и каждой группе отключают электричество на определенный срок. Могут касаться и бытовых потребителей, и бизнеса.
Где следить за графиками: сайты облэнерго
