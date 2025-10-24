УкраїнськаУКР
В Киеве и ряде областей отключают свет по графикам: какой режим действует

Иллюстрация к отключениям света в Украине

В Украине 24 октября в ряде регионов, в том числе в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Запорожской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Сумской и частично Кировоградской областях вновь применяются плановые отключения электроэнергии (графики почасовых отключений, ГПО). Кроме того, в Кировоградской области вследствие российских обстрелов есть аварийные обесточивания.

Как сообщали в "Укрэнерго", ограничения в указанных областях действуют для всех категорий потребителей, но в разных режимах. Они будут действовать практически в течение всего дня – с 7:00 до 23:00:

  • для бытовых потребителей – графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 2,5 очередей одновременно (объем отключений снизился по сравнению с четвергом, когда отключали потребителей трех очередей);
  • для промышленных потребителей – графики ограничения мощности (ГОМ), это не полное прекращение поставок электроэнергии, а сокращение объемов потребления до указанного уровня в определенный период.

Графики отключений света 24 октября по областям

Кировоградская область

В ночь на 24 октября Россия вновь атаковала объекты критической инфраструктуры в области – на территории Новоукраинского района. По данным ОГА, без света остались 19 населенных пунктов, утром продолжалась ликвидация последствий.

ГПО в то же время применяются не по всей области, а только в Кропивницком и Александрийском районах. Расписание по очередям такое:

  • Очередь 1.1: 09-11, 17-19.
  • Очередь 1.2: 09-11, 17-19.
  • Очередь 2.1: 09-11, 17-19.
  • Очередь 2.2: 11-13, 19-21.
  • Очередь 3.1: 11-13, 19-21.
  • Очередь 3.2: 11-13, 19-21.
  • Очередь 4.1: 13-15, 21-23.
  • Очередь 4.2: 13-15, 21-23.
  • Очередь 5.1: 13-15, 21-23.
  • Очередь 5.2: 07-09, 15-17.
  • Очередь 6.1: 07-09, 15-17.
  • Очередь 6.2: 07-09, 15-17.

Киев и Киевская область

В Киеве и области традиционно действуют разные "схемы" почасовых отключений света, однако принцип их применения одинаковый. Самые длительные отключения в Киеве достигнут 6,5 часов подряд.

График отключения света в Киеве 24 октября
График отключения света в Киеве 24 октября

В Киевской области потребители проведут без электроэнергии не более 4 часов подряд.

График отключения света в Киевской области 24 октября
График отключения света в Киевской области 24 октября

Днепропетровская область

На Днепропетровщине отключения света 24 октября будут достигать 4 часов подряд. При этом некоторых потребителей ограничения не затронут:

График отключения света в Днепропетровской области 24 октября
График отключения света в Днепропетровской области 24 октября

Черкасская область

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди):

  • 1.1 13:00 – 15:00, 21:00 – 23:00.
  • 1.2 13:00 – 15:00, 21:00 – 23:00.
  • 2.1 07:00 – 09:00, 15:00 – 17:00.
  • 2.2 07:00 – 09:00, 15:00 – 17:00.
  • 3.1 07:00 – 09:00, 15:00 – 17:00.
  • 3.2 09:00 – 11:00, 17:00 – 19:00.
  • 4.1 09:00 – 11:00, 17:00 – 19:00.
  • 4.2 09:00 – 11:00, 17:00 – 19:00.
  • 5.1 11:00 – 13:00, 19:00 – 21:00.
  • 5.2 11:00 – 13:00, 19:00 – 21:00.
  • 6.1 11:00 – 13:00, 19:00 – 21:00.
  • 6.2 13:00 – 15:00, 21:00 – 23:00.

Харьковская область

На Харьковщине каждое отключение длится по 5 часов (без учета времени на переключение). Расписание на 24 октября такое:

Отключения электроэнергии в Харькове. График

В "Харьковоблэнерго" также объясняли, как понять, есть ли улица/населенный пункт среди отключений:

  • сначала открыть файл с названиями улиц и населенных пунктов, найти свою улицу или населенный пункт и узнать, в какой очереди адрес;
  • открыть сам график и найти в нем красную область на нужное время.

Житомирская область

В области самое длительное отключение составляет 3,5 часа. Облэнерго опубликовало такой график:

График отключений света в Житомирской области

Черниговская область

На Черниговщине из-за последствий российских обстрелов отключения начали применять значительно раньше, чем в других областях. Одно плановое обесточивание может достигать 6 часов без учета времени на переключение очередей (потенциально еще +1 час). Энергетическая ситуация в регионе остается напряженной.

График отключений света для Чернигова и области

Полтавская область

Одно отключение может достигать 5 часов. График опубликован на сайте облэнерго. Уточняется, что почасовые отключения применяются в объеме 1,5 очереди.

Отключение электроэнергии происходит не ранее указанного времени начала очереди, в течение 30 минут. Включение электроэнергии происходит в последние 30 минут отключенной очереди.

Сумская область

Большинство отключений в области 24 октября продлится по 2-2,5 часа подряд.

Отключения света в Сумской области

"Пожалуйста, когда свет появляется, не включайте все энергоемкие приборы одновременно. Во время отключения лучше вытащить из розеток бытовые приборы", – отметили в "Сумыоблэнерго".

Запорожская область

Одновременно отключаются полторы очереди. Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) с учетом времени на переключение:

  • 1.1: 09:00 – 12:30, 19:30 – 23:00.
  • 1.2: 09:00 – 12:30.
  • 2.1: 09:00 – 12:30, 19:30 – 23:00.
  • 2.2: 19:30 – 23:00.
  • 3.1: 12:30 –16:00.
  • 3.2: 12:30 – 16:00.
  • 4.1: 12:30 – 16:00.
  • 4.2: не отключается.
  • 5.1: 06:30 – 09:00, 16:00 – 19:30.
  • 5.2: 16:00 – 19:30.
  • 6.1: 06:30 – 09:00, 16:00 – 19:30.
  • 6.2: 06:30 – 09:00.

Виды отключений света в Украине

  • ГОМ – это график ограничения мощности, плановая мера для предотвращения дефицита электричества. Применяется исключительно к промышленным потребителям и бизнесу. Ее суть заключается не в полном прекращении поставок, а в сокращении объемов потребления до указанного уровня в определенный период. Это временное уменьшение нагрузки на энергосистему.
  • ГАО экстренное отключение потребителей, в том числе бытовых, вызванное внезапным дефицитом электроэнергии в энергосистеме. Поскольку это аварийная мера, она не имеет заранее определенных часов и представляет собой перечень адресов, которые могут быть отключены. ГАО вводится в течение 15 минут после распоряжения НЭК "Укрэнерго".
  • СГАО – спецграфик аварийных отключений. Вводится в критических случаях, чтобы сохранить стабильность энергосистемы. Время на его выполнение – 3 минуты.
  • ГПО – прогнозируемые отключения света, происходящие по заранее составленному расписанию. Именно их можно посмотреть на сайтах облэнерго. Потребителей в определенных населенных пунктах делят на группы и каждой группе отключают электричество на определенный срок. Могут касаться и бытовых потребителей, и бизнеса.

Где следить за графиками: сайты облэнерго

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/
Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как узнать свой график, где и какие ограничения ввели, а также почему вернулись отключения света.

