В энергетике существенно изменилась ситуация: в "Укрэнерго" выступили с обращением

В Украине существенно снизилось потребление электроэнергии. Утром 21 мая, его уровень был на 7,7% ниже, чем в это же время днем ранее. Причина – установление ясной погоды в большинстве регионов. Тем не менее энергетики призывают украинцев использовать мощные приборы в период с 10:00 до 16:00 – ведь это снизит нагрузку на общую сеть.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: дело в том, что именно в это время эффективность работы бытовых солнечных электростанций (СЭС) самая высокая.

"Потребление электроэнергии снизилось. Учитывая высокую эффективность работы солнечных электростанций, активное энергопотребление сегодня следует перенести на дневное время", – говорится в сообщении.

В то же время, напоминается, в настоящее время энергосистему все еще восстанавливают после российских обстрелов. А потому ситуация в энергосистеме может меняться. "Следите за сообщениями на сайтах и ​​официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", – посоветовали энергетики.

Когда ожидать возможных отключений света

Ранее же член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк ("Слуга народа") отметил: летом в Украине возможны перебои в энергоснабжении граждан. Ведь из-за выхода в ремонт атомных энергоблоков в сети будет существенно меньше тока.

При этом он подчеркнул: солнечная генерация не может полностью компенсировать этот дефицит. Поскольку ее пик приходится на часы, когда нагрузка на систему самая низкая – в середине дня.

Усугубить ситуацию, констатировал он, может погода. Если по вечерам будет жарко и люди будут вынуждены массово включать кондиционеры, "мы, скорее всего, имеем определенный дефицит в энергосистеме".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине значительно подорожали коммунальные услуги. За год – с апреля 2024-го по апрель 2025-го – тарифы выросли в целом на 20,1%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а стоимость ряда других услуг осталась на прежнем уровне.

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