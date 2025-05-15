В энергетике существенно изменилась ситуация: в "Укрэнерго" выступили с обращением
В Украине существенно выросло потребление электроэнергии. Утром 15 мая его уровень был на 7,6% выше, чем в это же время днем ранее. Причина – облачная погода с дождем в западных и северных областях, из-за которой эффективность работы бытовых солнечных электростанций (СЭС) снизилась. В связи с этим энергетики обратились к украинцам с просьбой экономно потреблять ресурс.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там напомнили: в настоящее время энергосистему все еще восстанавливают после российских обстрелов.
"Потребление электроэнергии выросло. ... Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо и рационально", – говорится в сообщении.
В то же время, подчеркнули энергетики, ситуация в энергосистеме может меняться. А потому рекомендуется следить за сообщениями своих облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения до 31 октября. Таким образом, за май, июнь, июль и т.д. украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.
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