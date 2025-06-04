В энергетике ощутимо изменилась ситуация: в "Укрэнерго" обратились к украинцам с предупреждением

В Украине ощутимо повысилось потребление электроэнергии. Утром 4 июня его уровень был на 3,6% ниже, чем в это же время днем ранее. Причина – ухудшение погоды в ряде областей. В то же время, напомнили энергетики, в отдельных регионах на сегодня объявлено штормовое предупреждение, а потому украинцам следует быть готовым к возможным перебоям с энергообеспечением.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: по состоянию на утро 4 июня из-за сильных ливней, грозы и порывов ветра полностью или частично был обесточен 181 населенный пункт в 6 областях.

"Ремонтные бригады облэнерго уже осуществляют аварийно-восстановительные работы на поврежденных линиях. До конца суток всех обесточенных абонентов планируют заживить", – говорится в сообщении.

Вместе с тем подчеркивается: неблагоприятные погодные условия оказали негативное влияние на всю энергосистему страны. Дело в том, что они снижают эффективность работы бытовых солнечных электростанций, из-за чего увеличивается энергопотребление из общей сети.

В то же время, напоминается, в настоящее время энергосистему все еще восстанавливают после российских обстрелов. А ситуация в энергосистеме может меняться. Потому рекомендуется следить за сообщениями своих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, летом украинцы будут платить за электроэнергию по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч. Более того, столько же киловатт*час будет стоить по крайней мере до 31 октября – именно до этого срока Кабмин ранее продлил действие фиксированного тарифа на свет для населения.

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