В энергетике ощутимо изменилась ситуация: в "Укрэнерго" обратились к украинцам с предупреждением
В Украине ощутимо повысилось потребление электроэнергии. Утром 4 июня его уровень был на 3,6% ниже, чем в это же время днем ранее. Причина – ухудшение погоды в ряде областей. В то же время, напомнили энергетики, в отдельных регионах на сегодня объявлено штормовое предупреждение, а потому украинцам следует быть готовым к возможным перебоям с энергообеспечением.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: по состоянию на утро 4 июня из-за сильных ливней, грозы и порывов ветра полностью или частично был обесточен 181 населенный пункт в 6 областях.
"Ремонтные бригады облэнерго уже осуществляют аварийно-восстановительные работы на поврежденных линиях. До конца суток всех обесточенных абонентов планируют заживить", – говорится в сообщении.
Вместе с тем подчеркивается: неблагоприятные погодные условия оказали негативное влияние на всю энергосистему страны. Дело в том, что они снижают эффективность работы бытовых солнечных электростанций, из-за чего увеличивается энергопотребление из общей сети.
В то же время, напоминается, в настоящее время энергосистему все еще восстанавливают после российских обстрелов. А ситуация в энергосистеме может меняться. Потому рекомендуется следить за сообщениями своих облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA, летом украинцы будут платить за электроэнергию по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч. Более того, столько же киловатт*час будет стоить по крайней мере до 31 октября – именно до этого срока Кабмин ранее продлил действие фиксированного тарифа на свет для населения.
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