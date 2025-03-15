В ДТЭК заявили о существенных повреждениях после новой атаки: Минэнерго обратилось с призывом к украинцам
В Украине 15 марта Министерство энергетики обратилось к украинцам с призывом рационально потреблять электроэнергию в период пикового потребления. В то же время энергетики ДТЭК сообщили о массированной атаке на их энергетические объекты.
Как говорится в сообщении Минэнерго, энергетики в сутки обновили питание для 37 тыс. потребителей. Осуществляют необходимые меры по стабилизации энергосистемы после обстрелов энергетической инфраструктуры. Возобновляемые работы на поврежденных энергообъектах продолжаются.
"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", – говорится в обращении Минэнерго.
В то же время в ДТЭК сообщили: ночью враг в очередной раз нанес удары по энергетике. В этот раз в Днепропетровской и Одесской областях. Без света осталась часть жителей Днепропетровщины и Одесской области.
"Повреждения существенные. Энергетики уже работают на местах. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в дома", – заявили в ДТЭК.
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