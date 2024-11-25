Энергетики объявили график отключений света на 26 ноября: каким будет режим ограничений

В Украине завтра, 26 ноября, отключения света планируют применять не весь день. Ожидается, что графики будут действовать с 7 до 10 утра, а потом во второй половине дня – с 14 до 21 часов. Впрочем, ситуация может измениться непосредственно в течение дня.

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Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". "Время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток... Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", – отметили энергетики.

Актуальную информацию про графики отключений нужно узнавать на сайтах и официальных страницах конкретного облэнерго. Предполагается, что 26 ноября время применения и объем ограничений будут такими:

7:00 – 10:00 – одна очередь отключений;

14:00 – 21:00 – одна очередь отключений.

Как объяснял СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко, "Укрэнерго" может корректировать их, учитывая потребление электроэнергии. Ситуация в энергосистеме остается очень изменчивой, поэтому о корректировке режима отключений не всегда можно сообщить заранее.

В ДТЭК уже уточнили графики на 26 ноября для Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей. Предполагается, что максимальное количество часов без света подряд составит 4 часа:

Что такое очереди отключений и где искать свой график

Следует помнить, что во время плановых (почасовых) отключений света "Укрэнерго" каждый день объявляет, сколько очередей будут отключать одновременно в каждой области. По сути, это техническая информация для облэнерго. Однако существует и условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без электроэнергии:

1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

3 очереди – 12 часов без света в сутки;

4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.

В разных регионах системы отличаются. Чаще всего облэнерго просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, при благоприятном развитии событий зимой в Украине могут проводить кратковременные отключения электроэнергии на 3-4 часа. Этот сценарий считается базовым, и его реализация станет возможной при умеренном температурном режиме и отсутствие новых обстрелов энергосистемы. В то же время, при реализации кризисного сценария энергетика страны будет работать на пределе, а значит, увеличится количество аварийных отключений, а почасовые графики станут привычным явлением.

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