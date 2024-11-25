Энергетики объявили график отключений света на 26 ноября: каким будет режим ограничений
В Украине завтра, 26 ноября, отключения света планируют применять не весь день. Ожидается, что графики будут действовать с 7 до 10 утра, а потом во второй половине дня – с 14 до 21 часов. Впрочем, ситуация может измениться непосредственно в течение дня.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". "Время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток... Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", – отметили энергетики.
Актуальную информацию про графики отключений нужно узнавать на сайтах и официальных страницах конкретного облэнерго. Предполагается, что 26 ноября время применения и объем ограничений будут такими:
- 7:00 – 10:00 – одна очередь отключений;
- 14:00 – 21:00 – одна очередь отключений.
Как объяснял СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко, "Укрэнерго" может корректировать их, учитывая потребление электроэнергии. Ситуация в энергосистеме остается очень изменчивой, поэтому о корректировке режима отключений не всегда можно сообщить заранее.
В ДТЭК уже уточнили графики на 26 ноября для Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей. Предполагается, что максимальное количество часов без света подряд составит 4 часа:
Что такое очереди отключений и где искать свой график
Следует помнить, что во время плановых (почасовых) отключений света "Укрэнерго" каждый день объявляет, сколько очередей будут отключать одновременно в каждой области. По сути, это техническая информация для облэнерго. Однако существует и условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без электроэнергии:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.
В разных регионах системы отличаются. Чаще всего облэнерго просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA, при благоприятном развитии событий зимой в Украине могут проводить кратковременные отключения электроэнергии на 3-4 часа. Этот сценарий считается базовым, и его реализация станет возможной при умеренном температурном режиме и отсутствие новых обстрелов энергосистемы. В то же время, при реализации кризисного сценария энергетика страны будет работать на пределе, а значит, увеличится количество аварийных отключений, а почасовые графики станут привычным явлением.
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