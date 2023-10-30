Украинцы стали больше платить за коммуналку: как подорожали услуги ЖКХ

В Украине за год подорожали услуги ЖКХ – с сентября 2022 года по сентябрь 2023-го их средняя стоимость увеличилась на 13,2%. Впрочем, рост затронул не все – на некоторые услуги тарифы либо вообще не поменялись, либо даже снизились.

Об этом сообщает Госстат. По его данным, больше всего тариф вырос на электроэнергию – сразу на 69,7%.

На втором месте уборка мусора. Она подорожала на 9,9%.

Тарифы же на остальные услуги выросли меньше, чем на 10%. Так:

содержание и ремонт жилья подорожало на 5,5%;

услуги по управлению многоквартирными домами – на 2,7%;

водоснабжение – на 0,8%;

канализация – на 0,7%.

В то же время стоимость природного газа не изменилась. А горячая вода и отопление вообще подешевели на 0,2%.

Видео дня

Сколько нужно будет платить за газ за октябрь

Вместе с тем, в Украине каждый из поставщиков газа выставляет собственный тариф – ведь единого в стране нет. Впрочем, большинство украинцев являются клиентами "Нафтогаза" и платят за газ 7,96 грн за кубометр.

Таким образом, при потреблении в 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за октябрь нужно будет заплатить 78,8 грн. Однако стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа, и она разная в разных регионах.

В целом же стоимость голубого топлива (без доставки) колеблется от 7,7 грн у "ЭРУ Людям" до 9,99 грн за кубометр у "СветГаза". Такими же расценки были и в сентябре.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, до конца грядущего отопительного сезона в Украине не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду. Таким образом, по крайней мере, до апреля 2024 года стоимость этих услуг будет находиться на текущем уровне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!