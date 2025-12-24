Украинцы снова останутся без света: "Укрэнерго" предупредило о новых отключениях
В четверг, 25 декабря, в большинстве регионов Украины для населения введут графики почасовых отключений электроэнергии. Время и продолжительность ограничений будут зависеть от конкретной области.
Об этом вечером 24 декабря сообщили в компании "Укрэнерго". Также ограничения мощности будут применяться к бизнесу и промышленным потребителям.
В "Укрэнерго" отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться оперативно. В связи с этим украинцам советуют следить за актуальной информацией на официальных ресурсах своих областных энергоснабжающих компаний.
Россия атаковала ТЭС
24 декабря Россия осуществила серию ударов по тепловым электростанциям (ТЭС) ДТЭК, что в условиях морозов угрожает благосостоянию мирного населения. Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко.
"Еще один день, еще одно нападение России на нашу энергетическую инфраструктуру – на этот раз на несколько тепловых электростанций ДТЭК. Это создает еще большее давление на систему, поскольку температура падает ниже нуля. Люди уже живут с отключениями электроэнергии до 15-20 часов в некоторых регионах. Россию нужно остановить", — отметил Тимченко.
Где смотреть группу и графики отключений в своей области
Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает атаковать энергетику Украины. Энергосистема нашей страны только с начала 2025 года пережила 4500 российских атак, но планы агрессора оставить украинцев без света и тепла не осуществляются благодаря работе энергетиков.
