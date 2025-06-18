В Украине выявили нарушения в платежках за коммуналку: потребителям вернут более 1 млн грн

Абсолютное большинство предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги в Украине, нарушают правила формирования, утверждения и применения тарифов для населения, из-за чего потребителям вернут 1,1 млн грн, уплаченные за коммунальные услуги. Чаще всего происходят злоупотребления по водоснабжению и водоотводу.

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Об этом сообщили в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Отмечается, что с начала года было проведено 98 внеплановых проверок таких предприятий, в результате которых оказалось, что 86 из них, то есть почти 88%, не соблюдают требования законодательства. В отношении них приняли следующие меры воздействия:

42 решения о наложении штрафов на сумму 1,59 млн грн;

68 предписаний с требованием устранить выявленные нарушения;

1,16 млн грн должны быть возвращены потребителям;

на 43 должностных лица наложены штрафы на общую сумму 87 тыс. грн.

"Защита прав потребителей - наш приоритет. Мы оперативно реагируем на случаи необоснованного повышения тарифов, ведь прозрачность и справедливость при их формировании - это базовое право каждого гражданина, а не исключение", - говорит заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.

Потребителям, у которых возникли сомнения относительно корректности назначенных тарифов на жилищно-коммунальные услуги, советуют обращаться в Госпродпотребслужбу. Это можно сделать через онлайн-форму на сайте учреждения.

Стоит отметить, что внеплановые проверки Госпродпотребслужбой в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг возобновились с апреля 2024 года. С того времени и до конца года было проверено 845 компаний по соблюдению ими требований законодательства о защите прав потребителей сферы предоставления жилищно-коммунальных услуг, а в 380 из них (45%) выявили нарушения.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в "Киевтеплоэнерго" предупредили украинцев, которые выехали за границу, что им могут заблокировать банковские счета из-за задолженности за оплату централизованного отопления и горячего водоснабжения. Украинским гражданам за рубежом напомнили, что они несут такую же ответственность, как и граждане, проживающие на территории страны.

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