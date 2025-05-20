Украинцам за границей угрожают блокировкой счетов в банках: кто в зоне риска

Украинцам, которые выехали за границу, имея задолженность за оплату централизованного отопления и горячего водоснабжения, могут заблокировать банковские счета. Такая участь может постигнуть в частности киевлян.

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Об этом, как сообщает украинский телеканал, на пресс-брифинге заявила начальница управления правового обеспечения продажи СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Инна Кучук. Она напомнила, что украинские граждане за рубежом несут такую же ответственность, как и граждане, проживающие на территории страны.

"Все санкции, которые применяются к жителям Украины, применяются и к людям, которые выехали за ее пределы. То есть арест счетов также будет применяться", – отметила Кучук.

По ее словам, многие люди обращаются в "Киевтеплоэнерго" уже после того, как у них арестовали счета – когда они не могут расплатиться карточками. Но это означает, что после получения решения суда, которое является обязательным для исполнения и которое коммунальщики не могут изменить. Поэтому украинцам-должникам советуют обращаться до вынесения решения суда.

"Кроме того, многие люди после получения решения суда, не желая, чтобы их дело попало в исполнительную службу, обращаются с заявлением на заключение мирового соглашения. Хочу объяснить, что уже после вынесения решения суда утверждение мирового соглашения невозможно даже через исполнительную службу. То есть многие люди считают, что они напишут заявление о заключении мирового соглашения и в исполнительную службу не попадает их дело. Это не так", – подчеркнула Инна Кучук.

Она пояснила, что предприятие подает заявление и мировое соглашение в исполнительную службу, которая и обращается в суд об утверждении мирового соглашения. А это влечет за собой все санкции – открытие исполнительного производства, арест счетов с возможным взысканием с них суммы задолженности.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2024 году в Украине зарегистрировали миллионы судебных дел, причем наблюдается тенденция к росту количества уголовных дел и уменьшению – хозяйственных. А больше всего украинцы судятся из-за жилищно-коммунальных услуг – в прошлом году было подано почти 300 тыс. таких дел.

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