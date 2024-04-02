Украинцы получат уменьшенную субсидию за апрель: названа причина

За апрель украинцам, получающим субсидию на оплату коммунальных услуг, будет начислена меньшая сумма, по сравнению с той, которую они получали в предыдущие месяцы. Причина – окончание отопительного сезона 15 апреля. Соответственно, за тепло начисление произойдет только за 15 дней месяца.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде. Там напомнили: субсидия на оплату ЖКУ рассчитывается в апреле и октябре с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля включительно.

"Это значит, что в апреле субсидия, которая будет выплачиваться в мае, рассчитана на все полученные услуги. В том числе за 15 дней на отопительные услуги", – говорится в сообщении.

Субсидия на лето

При этом подчеркивается: на неотапливаемый сезон – на период с 1 мая по 30 сентября – Пенсионный фонд рассчитает жилищные субсидии для большинства их получателей автоматически. Но только при условии, что не изменились данные об имущественном состоянии или составе семьи.

"Если же изменения произошли, получатели субсидии должны предоставлять в течение 30 дней в территориальные органы Фонда информацию о таких изменениях", – напомнили в Пенсионном фонде.

Что будет с тарифом на электроэнергию

В то же время, министр энергетики Герман Галущенко ранее сообщил, что удары России по энергоинфраструктуре Украины могут привести к росту тарифа на электричество. Однако пока каких либо решений по этому поводу нет. Конкретика же в вопросе ожидается после того, как появится четкое понимание объема причиненных повреждений.

Он отметил: также может быть пересмотрен режим ПСО – возложение специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии, по которым "работает" текущий тариф. Однако пока по этому режиму также нет никаких решений.

"Сейчас нет никаких решений по тарифам, судьбе ПСО. Сейчас мы фокусируемся на фиксировании последствий атак. Тогда мы выйдем на цифры, сроки обновления и от этого уже будем принимать решения по соответствующим вопросам", – сказал он.

При этом он подчеркнул: нет конкретики и по необходимости запрещать экспорт украинской электроэнергии. Отметив, впрочем, что эта мера вряд ли "как-то драматично решит нашу ситуацию".

Как сообщал OBOZ.UA, за март украинцы заплатят за газ по тем же тарифам, что и ранее. Соответственно, при прежнем потреблении топлива, цифры в платежке за него не изменятся.

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