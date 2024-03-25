Украинцам рассказали о планах на тариф на электроэнергию: чего ожидать

Удары России по энергоинфраструктуре Украины могут привести к росту тарифа на электричество. Однако пока каких либо решений по этому поводу нет. Конкретика же в вопросе ожидается после того, как появится четкое понимание объема причиненных повреждений.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Он отметил: также может быть пересмотрен режим ПСО – возложение специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии, по которым "работает" текущий тариф. Однако пока по этому режиму также нет никаких решений.

"Сейчас нет никаких решений по тарифам, судьбе ПСО. Сейчас мы фокусируемся на фиксировании последствий атак. Тогда мы выйдем на цифры, сроки обновления и от этого уже будем принимать решения по соответствующим вопросам", – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул: нет конкретики и по необходимости запрещать экспорт украинской электроэнергии. Отметив, впрочем, что эта мера вряд ли "как-то драматично решит нашу ситуацию".

Какой тариф действует сейчас



В то же время, за март украинцам нужно будет платить по тому же тарифу, что и раньше. Он составляет 2,64 грн за кВт*ч без учета объема потребления.

Таким образом, семья из трех человек, которые живут в квартире с электроплитой и бойлером и потребляют, к примеру, 300 кВт*ч электроэнергии в месяц, заплатит за нее 792 грн. Но только, если у нее не установлен двухтарифный счетчик – в таком случае сумма может сократиться сразу на 264 грн – до 528 грн.

Дело в том, что этот прибор – устанавливаемый легально и самими энергетиками – учитывает потребленное ночью электричество по цене, в 2 раза ниже дневной. Соответственно, ночной тариф (с 23 ночи до 7 утра) составляет 1,32 грн/кВт*ч.

Таким образом, часть потребляемой электроэнергии будет тратиться ночью – например, только в это время будет включаться бойлер, стиральная и посудомоечная машины, хлебопечка и другие энергозатратные приборы. И таким образом около 200 кВт будут оплачиваться по ночному тарифу 1,32 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом атака РФ по объектам энергетической инфраструктуры 22 марта стала самой большой за все время полномасштабной войны. А на полноценное восстановление обстрелянной ДнепроГЭС уйдут годы.

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