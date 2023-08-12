Украинцы не пользуются электроэнергией, а платежки им все равно приходят: что делать 

Украинцы, которые не пользуются электроэнергией, все равно получают платежки за электроэнергию. Это происходит в том случае, если у клиента нет автоматической системы передачи показаний и он не фиксирует показания счетчика.

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Как пояснили на официальной странице Yasno в Facebook, есть несколько случаев, когда украинцы вынуждены платить за электроэнергию, когда на самом деле ее не пользуются. Так:

если у вас нет автоматической системы учета электроэнергии;

вы ежемесячно не подаете показания счетчика на электроэнергию;

вы не обратились к оператору с просьбой прекратить электроснабжение.

В таком случае вам будут начислять среднее потребление электроэнергии и платежки продолжат приходить. "В квартире никто не живет, а платежки до сих пор приходят – что делать? Если у вас есть автоматическая система учета электроэнергии АСКУЭ, то вам ничего не нужно делать. Ваш оператор видит, что электроэнергия не потребляется, поэтому начислений не будет", – отмечают в компании.

Чтобы избежать начисления:

выключите все электроприборы и ежемесячно передавайте одни и те же последние зафиксированные показания счетчика;

также можно обратиться к оператору и попросить временно прекратить электроснабжение – затем его можно будет включить повторно.

Как сообщал OBOZREVATEL, тарифы на электроэнергию в Украине решили повысить не только для бытовых потребителей, но и для бизнеса. Речь идет о пересмотре предельных цен с 1 июля 2023 года. Решение было вынужденным – стране нужны средства на восстановление пострадавшей от российских атак энергосистемы.

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