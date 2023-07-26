Украинцы нарастили потребление электричества: к чему это привело

Украинцы нарастили 25 июля потребление электричества, что обернулось ощутимым увеличением нагрузки на систему – в частности, электростанции были вынуждены работать в усиленном режиме. Причина роста потребления – повышение температуры воздуха.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:

по сравнению с 24 июля, 25-го было жарче "всьего на 1,9 градуса";

однако вечером потребление было на 4% больше, чем в то же время днем ранее.

"Электростанции были вынуждены включать в работу дополнительные блоки, чтобы удовлетворить потребности потребителей", – рассказали в компании.

В то же время там подчеркнули: 26 июля жара спадает, что является "отличным поводом выключить кондиционер и потреблять бережливо с 16:00 до 23:00". В частности, пользоваться мощными электроприборами поочередно.

Как объяснили энергетики, таким образом удастся помочь им достичь сразу 2 целей. В частности:

эффективно восстанавливать энергосистему;

подготовиться к отопительному сезону.

Сколько можно потреблять электричества "за раз"



Наиболее энергозатратной среди привычных для украинцев электроприборов является электрическая плита. Она потребляет 4-8 кВт. На втором месте – калориферы, кондиционеры, бойлеры и масляные обогреватели, потребляющие по 2-3 кВт. Далее идут:

стиральная машина – от 2 до 2,5 кВт;

микроволновая печь и электрочайник – по 1,5-2 кВт;

фен, пылесос, утюг – по 0,5-1,5 кВт;

компьютер – 0,4-0,8 кВт;

холодильник – 0,3-0,6 кВт;

телевизор – 0,1-0,4 кВт.

В целом же, как рассказал ранее заместитель главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) Петр Пантелеев, ориентировочная нагрузка на квартиру должна составлять 5-10 кВт. Т.е., одновременно можно включить, к примеру стиральную машину и электрочайник. А вот глажку одежды или уборку квартиры с помощью пылесоса лучше отложить на время, когда один из уже включенных приборов прекратит работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Укрэнерго" назвали ключевые потребности энергосистемы Украины. Это, прежде всего, системы ПВО, защищающие ее от атак России, а также оборудование для объектов электрогенерации.

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