Украинцы могут снизить стоимость платежек за коммуналку: кто имеет право на льготы и как их оформить

Украинцы из льготных категорий могут значительно уменьшить расходы на коммунальные услуги, оформив государственную поддержку. Для этого следует подать заявление в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), ЦНАП или онлайн, при условии регистрации в реестре льготников.

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Об этом сообщает Департамент коммуникаций секретариата Кабинета министров Украины. Льготы – это скидка или полное освобождение от оплаты за определенные жилищно-коммунальные услуги в пределах установленных социальных нормативов.

Они могут предоставляться как лично льготнику, так и членам его семьи, и учитывать или не учитывать доход семьи – в зависимости от категории. К услугам, на которые распространяются льготы, входят:

водоснабжение и водоотвод;

газоснабжение;

электроэнергия;

отопление;

квартплата;

вывоз мусора;

управление многоквартирным домом;

приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Размер льготы также различается: она может составлять 25%, 50%, 75% или даже 100%. Льготы предусмотрены для определенных законодательством категорий украинцев. В частности, их имеют право оформить:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие войны;

многодетные семьи;

семьи погибших военнослужащих;

пенсионеры, которые работали в сельской местности в образовании, медицине, библиотеках;

пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС;

другие льготные категории, определенные государством.

Если в одном домохозяйстве есть несколько льготников, льготу предоставляют тому из них, кто имеет самый высокий процент скидки. Подать заявление на льготу можно удобно и в несколько способов:

через сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ) ;

; почтовым отправлением ;

; онлайн – через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение ;

; лично – через ЦНАПы или местные советы (общин, поселков, городов).

Все заявления передаются в структурные подразделения по вопросам социальной защиты или органы ПФУ в течение трех рабочих дней. Перед подачей необходимо быть зарегистрированным в Реестре лиц, имеющих право на льготы – это обязательное условие для получения помощи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, абсолютное большинство предприятий, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги в Украине, нарушают правила формирования, утверждения и применения тарифов для населения, из-за чего потребителям вернут 1,1 млн грн, уплаченные за коммунальные услуги. Чаще всего происходят злоупотребления по водоснабжению и водоотводу.

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