Могут ли переселенцы получать сразу две субсидии: в Минсоцполитики раскрыли детали

С 29 января 2025 года ВПЛ могут получать одновременно две субсидии – на аренду жилья и оплату коммунальных услуг, если отвечают критериям государственной поддержки. Для оформления необходим официальный договор аренды, а подать заявку можно как оффлайн, так и онлайн через портал ПФУ (Пенсионный фонд Украины).

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Об этом заявила министерша социальной политики Оксана Жолнович. Субсидия на аренду жилья стала возможной благодаря правительственной инициативе, направленной на помощь ВПЛ, вынужденно арендующих квартиры или дома.

В то же время, они могут получать и стандартную жилищную субсидию на оплату коммунальных услуг, если отвечают критериям. По словам Жолновича, главным условием получения субсидии является официальный договор аренды жилья, который должен быть заключен между арендатором и арендодателем. Это не только подтверждает законность проживания, но и защищает обе стороны:

ВПЛ получают гарантии, что их не выселят без предупреждения;

арендодатели будут уверены, что арендная плата и коммунальные услуги будут оплачены вовремя.

Кто имеет право на субсидию на аренду жилья?

ВПЛ, потерявших жилье из-за войны;

лица, переехавшие с территорий, где ведутся активные боевые действия;

те, у кого на подконтрольной территории Украины нет иного жилья;

семьи, расходы которых на аренду превышают 20% совокупного дохода семьи.

Также есть важные условия, например, арендатор и арендодатель не могут быть родственниками. Также арендатор не должен получать другую государственную помощь на проживание для ВПЛ или же компенсацию по программе "Убежище". Размер субсидии определяется индивидуально в зависимости от:

дохода семьи (рассчитывается средний доход на человека);

количества членов семьи;

стоимости аренды жилья в конкретном регионе.

Кроме того, механизм предусматривает покрытие налогов арендодателя, таких как: налог на доходы физических лиц, единый налог и военный сбор. Заявку можно подать двумя способами:

офлайн – в сервисном центре ПФУ или Центре предоставления административных услуг (ЦНАП);

– в сервисном центре ПФУ или Центре предоставления административных услуг (ЦНАП); онлайн – через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение (для этого необходима электронная подпись как у ВПЛ, так и у владельца жилья).

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