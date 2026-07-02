Украинцы могут не платить за поверку счетчиков тепла и света: когда услуга должна быть бесплатной

Чтобы платить за фактически потребленное тепло и свет, а не по общедомовым нормативам, украинцы должны регулярно проходить поверку квартирных счетчиков отопления и электроэнергии – периодичность этой процедуры зависит от типа счетчика. А осуществляется она за счет компаний-поставщиков услуг.

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Об этом напомнили в Госслужбе по защите прав потребителей. Чтобы защитить свои права и избежать лишних расходов, потребители должны знать ключевые законодательные требования к поверке средств измерительной техники.

Кто оплачивает поверку

Работы, связанные с периодической поверкой, обслуживанием и ремонтом счетчиков, осуществляются исключительно за счет субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по электро- и газоснабжению. К таким услугам относятся:

демонтаж прибора;

транспортировка к месту поверки;

сама поверка или техническое обслуживание;

повторный монтаж счетчика.

В то же время ответственность за своевременность проведения периодической поверки, обслуживания и ремонта полностью возлагается на облэнерго и газсбыты (или операторов ГРМ). Потребитель не должен оплачивать эти процедуры из собственных средств.

Периодичность поверки

Счётчики электроэнергии – раз в 4 года.

в 4 года. Счетчики газа и устройства преобразования объема класса 1,0 – раз в 2 года.

в 2 года. Счетчики газа класса 1,5 – раз в 8 лет.

Важно помнить: если срок поверки газового счетчика уже наступил, она должна быть проведена в течение трех месяцев после окончания отопительного сезона.

Как платить, пока счетчик на поверке

Если на время снятия показаний газового счетчика нет возможности сразу установить другой прибор, плата начисляется по особой схеме: расчеты производятся на основе среднемесячного (или среднесуточного) объема потребления газа за аналогичный период предыдущего года. А если фактический период потребления составляет менее 6 месяцев, берутся данные за этот фактический период.

Если счетчик принадлежит оператору ГРМ

Оператор ГРМ обязан за свой счет установить новый расчетный счетчик вместо снятого в течение 2 месяцев с даты демонтажа.

Если счетчик прошел поверку

Если метрологический орган подтвердил пригодность прибора, оператор ГРМ обязан вернуть и установить его обратно в течение 2 месяцев с даты снятия.

Если счетчик признан непригодным

В этом случае оператор ГРМ оценивает технические и экономические факторы и решает, целесообразно ли его ремонтировать. Соответственно, возможны два варианта развития событий:

ремонт целесообразен – отремонтированный счетчик должен быть установлен потребителю обратно в течение 2 месяцев с даты снятия;

отремонтированный счетчик должен быть установлен потребителю обратно с даты снятия; ремонт нецелесообразен – оператор ГРМ должен бесплатно установить собственный расчетный счетчик (аналогичного типоразмера) для дальнейших расчетов в течение 15 рабочих дней после получения результатов поверки (но не позднее чем через 2 месяца с момента снятия старого прибора). Потребителю письменно сообщают о решении и возвращают старый счетчик – отказываться от бесплатного прибора он не имеет права.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в "Нафтогазе" сообщили, что в июле его клиенты (а таких в стране подавляющее большинство – 98 % от общего количества абонентов) будут платить за газ по текущему тарифу – 7,96 грн/кубометр. Таким образом, как и в случае с электроэнергией, повышения тарифа не произошло.

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