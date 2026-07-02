Украинцы могут не платить за поверку счетчиков тепла и света: когда услуга должна быть бесплатной
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Чтобы платить за фактически потребленное тепло и свет, а не по общедомовым нормативам, украинцы должны регулярно проходить поверку квартирных счетчиков отопления и электроэнергии – периодичность этой процедуры зависит от типа счетчика. А осуществляется она за счет компаний-поставщиков услуг.
Об этом напомнили в Госслужбе по защите прав потребителей. Чтобы защитить свои права и избежать лишних расходов, потребители должны знать ключевые законодательные требования к поверке средств измерительной техники.
Кто оплачивает поверку
Работы, связанные с периодической поверкой, обслуживанием и ремонтом счетчиков, осуществляются исключительно за счет субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по электро- и газоснабжению. К таким услугам относятся:
- демонтаж прибора;
- транспортировка к месту поверки;
- сама поверка или техническое обслуживание;
- повторный монтаж счетчика.
В то же время ответственность за своевременность проведения периодической поверки, обслуживания и ремонта полностью возлагается на облэнерго и газсбыты (или операторов ГРМ). Потребитель не должен оплачивать эти процедуры из собственных средств.
Периодичность поверки
- Счётчики электроэнергии – раз в 4 года.
- Счетчики газа и устройства преобразования объема класса 1,0 – раз в 2 года.
- Счетчики газа класса 1,5 – раз в 8 лет.
Как платить, пока счетчик на поверке
Если на время снятия показаний газового счетчика нет возможности сразу установить другой прибор, плата начисляется по особой схеме: расчеты производятся на основе среднемесячного (или среднесуточного) объема потребления газа за аналогичный период предыдущего года. А если фактический период потребления составляет менее 6 месяцев, берутся данные за этот фактический период.
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Если счетчик принадлежит оператору ГРМ
Оператор ГРМ обязан за свой счет установить новый расчетный счетчик вместо снятого в течение 2 месяцев с даты демонтажа.
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Если счетчик прошел поверку
Если метрологический орган подтвердил пригодность прибора, оператор ГРМ обязан вернуть и установить его обратно в течение 2 месяцев с даты снятия.
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Если счетчик признан непригодным
В этом случае оператор ГРМ оценивает технические и экономические факторы и решает, целесообразно ли его ремонтировать. Соответственно, возможны два варианта развития событий:
- ремонт целесообразен – отремонтированный счетчик должен быть установлен потребителю обратно в течение 2 месяцев с даты снятия;
- ремонт нецелесообразен – оператор ГРМ должен бесплатно установить собственный расчетный счетчик (аналогичного типоразмера) для дальнейших расчетов в течение 15 рабочих дней после получения результатов поверки (но не позднее чем через 2 месяца с момента снятия старого прибора). Потребителю письменно сообщают о решении и возвращают старый счетчик – отказываться от бесплатного прибора он не имеет права.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в "Нафтогазе" сообщили, что в июле его клиенты (а таких в стране подавляющее большинство – 98 % от общего количества абонентов) будут платить за газ по текущему тарифу – 7,96 грн/кубометр. Таким образом, как и в случае с электроэнергией, повышения тарифа не произошло.
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