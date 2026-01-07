Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменилось для потребителей

Украинцам-клиентам"Нафтогаза" (а это 98% от всех абонентов) предоставили новый способ платить за газ. Это можно делать через мобильное приложение "Куб" (Cube).

Это должно осовременить управление газовыми услугами, а также сделать его проще и удобнее. Имея единое приложение для передачи показателей и оплаты счетов, украинские семьи смогут быстрее решать вопросы по газоснабжению.

Функционал Cube

Сканирование газового счетчика камерой смартфона. Вместо ручного ввода цифр пользователь фотографирует счетчик – показатели считываются автоматически, что уменьшает риск ошибок.

Передача показаний онлайн. Данные отправляются непосредственно через приложение в установленные сроки.

Контроль потребления газа. В приложении доступна панель, где можно отслеживать объемы использованного газа и динамику потребления.

Автоматические напоминания. Cube сообщает о необходимости передать показатели или произвести оплату, чтобы избежать просрочек.

Управление несколькими лицевыми счетами. Один пользователь может добавить несколько счетов – например, для помощи родственникам или оплаты за несколько квартир.

Как заплатить за газ через Cube

Установить приложение (через Google Play Market или AppStore) и авторизоваться по номеру телефона.

Добавить счет или выбрать уже добавленный (автоматически по номеру телефона или вручную – по номеру лицевого счета или EIC-кода).

Возможность оплаты появится по уже сформированному счету.

Меню оплаты поддерживает Apple Pay, Google Pay и прямой перевод с банковской карты.

и прямой перевод с банковской карты. Можно выбрать отдельную оплату за газ как товар и за доставку ресурса, а можно платить за все сразу по общей платежке.

Правила оплаты счетов

Как отметили в"Нафтогазе", пользование мобильным приложением "Куб" не меняет условия газоснабжения для клиентов. В частности остались прежними сроки подачи данных – потребители должны предоставить показания счетчиков до 5 числа каждого месяца. Данные, переданные позже, не будут учтены, что может привести к начислению по среднемесячным ставкам вместо фактического потребления.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине в январе 2026 года тариф на газ не изменился для большинства потребителей. Однако несколько поставщиков предлагают более низкие месячные цены. Сейчас на рынке присутствуют 8 газоснабжающих компаний.

