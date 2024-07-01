Украинцев ждет одна из самых тяжелых зим: света может не быть больше 12 часов

Украинцев призывают готовиться к зиме с масштабными отключениями электроэнергии, которые могут достигать 12 часов каждый день из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. Ежедневный дефицит электроэнергии может достигать 50%, что приведет к существенным перебоям в снабжении электроэнергией.

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Об этом пишет The New York Times. Базовый сценарий предполагает 12 часов без света, что делает эту зиму одной из самых трудных для украинцев.

Ильдар Салиев, глава ДТЭК, одной из крупнейших частных электроэнергетических компаний страны, заявил, что российские атаки привели к потере 90% генерирующих мощностей теплоэлектростанций по всей стране. "Из-за масштабов разрушений ремонт займет годы, а не месяцы", - отметил Салиев.

По информации издания, украинские официальные лица активно призывают международных союзников ускорить поставку систем противовоздушной обороны, которые могли бы ограничить дальнейшие разрушения и спасти жизнь. Даже при лучшем сценарии, когда дальнейших серьезных повреждений сети не будет, украинцы должны подготовиться к масштабным отключениям электроэнергии.

Сергей Коваленко, глава компании Yasno, подтвердил, что с приближением зимы ежедневный дефицит энергосистемы выглядит неизбежным. "Если критически важную инфраструктуру отремонтировать, а затем распределить остальные поставки, потребители могут столкнуться с 50-процентным дефицитом. Поэтому базовый прогноз – 12 часов без света ", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, каждая квартира в Украине должна закупить энергооборудование на 3-4 тысячи долларов, поскольку десятилетиями тарифы на электроэнергию не покрывали ее настоящую стоимость. Теперь эти средства необходимо потратить на новую систему энергоснабжения, чтобы обеспечить стабильные поставки электроэнергии.

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