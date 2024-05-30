Украинцев штрафуют за газовые плиты: почему наказывают и как этого избежать

В условиях регулярных отключений электроэнергии все больше украинцев задумываются о подключении газовых плит или варочных поверхностей. Неправильно выполненные работы могут закончиться штрафом, отключением от системы газоснабжения или утечкой газа – это чревато отравлением или взрывом и соответственно повреждением имущества, увечьем или гибелью людей.

То же касается ремонта или замены газовых устройств, сообщили в Газправде. Все работы с газовым оборудованием считаются законными только когда их выполняют официальные газовщики.

Это могут быть как сотрудники оператора газораспределительного механизма (ОГРМ) – гор- или облгаза, так и специалисты подрядной организации с соответствующей лицензией. Они утверждают качество работ, тщательно проверяя трубы, стыки и соединения по отсутствию утечек.

"Для газового устройства разрабатывается проект. По проекту все строится и в нормативно-правовом акте указано, что замена газового прибора осуществлялась через газовое хозяйство. Это как ваша ответственность, так и ваша безопасность", – объясняет главный инженер Киево-Святошинского УЭГХ Киевского филиала Газсети Иван Болотнюк.

Как вызвать официального газового мастера?

Чтобы сделать все верно, необходимо обратиться в обслуживающий домохозяйство центр обслуживания клиентов ОГРМ. Для установки газовой плиты необходимо предоставить следующие документы:

заявление от потребителя;

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

копия идентификационного кода;

копия документов на право собственности помещением, где будет производиться установка плиты;

копия технического паспорта на дом или квартиру (берется в БТИ).

Стоимость подключения газа

Примерная стоимость подключения отличается в зависимости от региона и операторов ГРМ. Цена включает почасовую оплату работы мастеров, расстояние до объекта, транспортировочные услуги и т.д. К примеру, прайс в Киево-Святошинском отделении имеет вилку от 589 до 1730 грн за одну подключенную единицу.

Установка оплачивается заранее на основе предоставленного газовиками счета. После оплаты работа производится в течение 10 рабочих дней – точные день и время соглашаются с клиентом.

По окончании монтажа организация, выполнявшая работы, передать владельцу помещения пакет исполнительно-технической документации. Если работа была проведена без оповещения оператора ГРМ, домохозяйство имеют право отсоединить от централизованной системы поставки газа.

Штрафы

Самовольно установивших газовые устройства могут оставить без газа, перекрыв кран на системе газоснабжения. А если такое оборудование превысит требования проекта, на нарушителей будет наложен немалый штраф.

Размер штрафа за незаконно подключенное оборудование колеблется от типа и объема потребления газа домохозяйством. В определенных условиях штраф может возрасти до половины годового потребления.

Согласно Кодексу газораспределительных систем за нелегальное использование газа недобросовестные потребители должны возместить ущерб, нанесенный газовому оператору. Размер штрафов варьируется от 3,5 тысячи до 500 тысяч гривен.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что во время учета и использования природного газа. Только в Днепропетровской области за первые четыре месяца 2024 года зафиксировали 135 нарушений правил учета природного газа и целостности системы газоснабжения. В общей сложности нарушителям выписали штрафов более чем на 846 тысяч гривен.

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