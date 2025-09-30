Украинцев предупредили о большой угрозе отключений электроэнергии: когда может исчезнуть свет

В Украине растет угроза российских ударов по энергетической инфраструктуре – таким образом агрессор хочет запугать население и оставить без света. Особенно бдительными украинцам стоит быть после 10 октября.

Об этом в своем TikTok заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он отметил: хотя в его громаде сейчас спокойно, центральные регионы и Киев переживают тяжелые последствия комбинированных ракетно-дроновых атак РФ. В результате в некоторых пострадавших городах исчезла электроэнергия.

"Некоторые города Украины сутками без света. Призываю быть максимально бдительными, реагировать на тревоги и быть готовыми к ударам по инфраструктуре. Поэтому подготовимся сейчас вместе к возможным отключениям. Видим в других городах, что враг бьет по инфраструктуре", – отметил Марцинкив.

Он прогнозирует, что с холодами активность агрессора и количество российских ударов будет только расти. "Особенно с 10 октября по всей Украине и для нашей громады тоже есть большие угрозы", – отметил франковский мэр.

Что говорят в "Укрэнерго"

Впрочем в НЭК "Укрэнерго" предполагают, что отопительный сезон 2025-2026 годов в Украине может пройти без ограничений потребления электроэнергии. Это возможно при отсутствии системных атак на энергосистему со стороны России.

"Если не будет новых системных атак на энергообъекты, есть все основания рассчитывать на прохождение зимнего сезона без ограничений потребления электроэнергии. В целом энергосистема планово готовится к зиме, но ее успешная работа будет зависеть от интенсивности вражеских ударов и скорости проведения восстановительных работ", – сообщили в "Укрэнерго".

Военные предупредили: все небо не закроют

В то же время командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко считает, что этой зимой в Украине могут быть блэкауты и атаки на энергетическую инфраструктуру. Поэтому он советует украинцам иметь под рукой генераторы, батарейки, фонарики и другие средства автономного освещения.

В то же время он отметил, что основное – сознание граждан. Если общество будет объединенное и ответственное, большинство украинского неба можно будет закрыть от атак и избежать полного блэкаута.

"Мы готовимся к худшему сценарию. И когда мы подготовлены, то более легкий сценарий проходим с легкостью", – добавил Федоренко. Он призвал украинцев помогать друг другу, особенно в подготовке к отопительному сезону и возможным ракетным атакам.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Россия изменила главную цель ударов по энергетике Украины. Вместо объектов генерации и распределения электроэнергии, которые ранее регулярно становились объектами для российских атак, страна-агрессор начала бить по объектам газодобычи и газотранспортной системы, чтобы сорвать окончательный отказ Украины и Евросоюза (ЕС) от российских энергоносителей.

