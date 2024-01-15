Украинцам могут "отрезать" электроэнергию за чужие долги: кому грозит

Некоторые недобросовестные собственники квартир продают свое жилье, умалчивая о долгах за электроэнергию. Поэтому, чтобы избежать проблем при покупке недвижимости – в частности, отключения света – нужно всегда проверять состояние лицевого счета предыдущего владельца.

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Об этом рассказали в энергетической компании YASNO. Там отметили: также следует обязательно переоформить лицевой счет на себя.

"Это также нужно сделать, если вы получили квартиру от родственников. Только так вы получите всю информацию о начислениях, долгах и оплатах, а также избежите отключения за долги, о которых могли и не догадываться", – говорится в сообщении.

Как переоформить счет

Чтобы переоформить лицевой счет, отметили эксперты, следует выполнить ряд действий. В частности:

обратиться к оператору системы распределения, который обслуживает дом;

оставить соответствующую заявку у поставщика.

За долги электроэнергию будут отрезать

Напомним, в Украине разрешили отключать свет бытовым потребителям. Однако не всем – лишь тем, кто игнорирует платежки и накапливает долги.

Такие правила предусматривает постановление Кабинета министров №1405 от 29 декабря 2023 года. В частности, в конце 2023 года правительство сняло мораторий на прекращение предоставления услуг ЖКХ должникам, проживающим:

на неоккупированных территориях;

там, где не идут активные боевые действия.

Кроме того, еще в октябре-2023 Минэнергетики отменило действие своего указа от 13 апреля 2022 года, запрещавшего и обеспечивающего особые требования по отключению потребителей, без согласования соответствующей военной администрации на административной территории расположения объектов потребителей, относящихся к критической инфраструктуре.

"В случае неуплаты или уплаты электроэнергии в неполном объеме населением ... возможно осуществлять отключение электроснабжения. ... В случае невыполнения договорных обязательств Винницаоблэнерго как оператор системы распределения, согласно требованиям, вынуждено будет провести отключение электроснабжения", – предупредили в Винницаоблэнерго. Те же правила касаются и других облэнерго.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине нередки случаи мошенничества с арендой жилья. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, обезопасить себя от неприятностей можно – для этого нужно проверять документы на недвижимость; правильно составить договор аренды, в котором прописать все детали съема жилья и пр.

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