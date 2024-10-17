Украинцам "запретили" пользоваться электроприборами в некоторые часы: в "Укрэнерго" объяснили причину

Энергетики часто призывают украинцев перенести пользование мощными электроприборами на дневное время. Это связано с тем, что работа солнечных электростанций в такие часы наиболее активна.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго", отметив, что в последние годы (т.е. после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины) доля солнечной электрогенерации в общем энергобалансе Украины существенно возросла. На это есть две основные причины:

доли других видов генерации снизились из-за последствий российских обстрелов;

увеличилась общая мощность солнечных панелей, установленных промышленными и бытовыми пользователями.

Реагируя на российский энергетический террор, значительное количество домохозяйств и бизнеса установили у себя солнечные панели. Поэтому при одинаковой температуре в солнечный день потребления сейчас ощутимо ниже, чем в облачный – владельцы "крышных СЭС" сами обеспечивают собственные потребности", – пояснили в "Укрэнерго"

Другие значимые факторы воздействия на генерацию, кроме уровня потребления, связаны с погодными условиями. В частности:

температура – потери генерации СЭС из-за жары составляют около 5%, поэтому коэффициент полезного действия солнечных панелей может быть ощутимо ниже номинала даже в ясный летний день;

облачность – в пасмурные дни меньше лучей достигает поверхности солнечных панелей, поэтому эффективность работы СЭС может быть в несколько раз ниже, чем в погожие дни. По этой же причине, и по разной продолжительности светового дня, есть разовая разница и в продуктивности СЭС летом и зимой.

"Напоминаем, что украинская энергосистема все еще приходит в себя от последствий массированных российских атак, а на поврежденных тепловых и гидроэлектростанциях продолжаются ремонты. Дальнейшее понижение температуры воздуха прогнозируемо повысит уровень потребления электроэнергии. Поэтому призыв к пользованию мощными электроприборами в период наиболее эффективной работы СЭС (с 10:00 до 16:00) - продолжает оставаться актуальным", – резюмировали в "Укрэнерго".

Как уже сообщал OBOZ.UA, на покупку и установку генерирующих установок, производящих электрическую энергию из альтернативных источников (в частности, солнечных электростанций с системами хранения) действует программа лояльности от государства. Украинцы, которые решат купить СЭС, могут сделать это в беспроцентный кредит сроком на 10 лет.

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