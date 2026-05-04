Украинцам "запретили" использовать мощные электроприборы: в "Укрэнерго" сделали важное заявление

Энергетики призывают украинцев максимально использовать электроприборы днем с 10:00 до 17:00 в солнечную погоду, когда в энергосистеме есть избыток генерации. В частности, также просят ограничить потребление в пиковые часы – утром и вечером, чтобы избежать перегрузки сети и возможных ограничений.

Видео дня

Об этом пишет"Укрэнерго". Благодаря активной работе бытовых и промышленных солнечных электростанций объемы генерации резко возрастают, что влияет на всю энергетическую систему страны.

В солнечные дни электроэнергия активно производится как частными домохозяйствами, так и крупными солнечными электростанциями. Отмечается, что это позволяет значительно уменьшить нагрузку на традиционные источники энергии. В то же время в определенные часы возникает даже избыток электроэнергии.

В таких случаях "Укрэнерго" вынуждена ограничивать "зеленую" генерацию, чтобы избежать перегрузки сети. Такие ограничения стоят государству миллиарды гривен ежегодно, ведь компания должна компенсировать производителям потери согласно законодательству.

Несмотря на избыток в дневные часы, система сталкивается с противоположной проблемой утром и вечером. Именно тогда потребление электроэнергии резко возрастает:

утром (07:00-10:00 ), когда люди просыпаются и готовятся к работе;

), когда люди просыпаются и готовятся к работе; вечером(18:00-22:00), когда все возвращаются домой.

В эти периоды солнечная генерация или еще не набрала мощности, или уже снижается, поэтому возникает дефицит электроэнергии. Рациональное использование техники может существенно помочь энергосистеме. Эксперты советуют придерживаться простых правил:

дневное время – лучший выбор в солнечную погоду;

С 10:00 до 17:00 стоит включать энергоемкие приборы – стиральные машины, посудомоечные машины, бойлеры, утюги и электроплиты. Именно в этот период вырабатывается больше всего солнечной энергии, и система способна легко выдержать нагрузку.

избегайте пиковых часов;

Не стоит одновременно включать несколько мощных приборов, утром (07:00-10:00) и вечером (18:00-22:00). В эти часы даже обычное потребление создает значительное давление на сеть.

в облачную погоду или жару – переходите на ночь.

Если солнечной генерации меньше или растет нагрузка из-за кондиционеров, лучше переносить использование техники на ночь после 22:00. Отмечается, что это помогает равномерно распределить нагрузку в течение суток.

Каждый пользователь электроэнергии фактически влияет на стабильность энергосистемы. Нерациональное потребление может привести к перегрузкам, авариям или дополнительным расходам, которые в конечном итоге закладываются в тарифы. Зато сознательное пользование электроприборами позволяет уменьшить риск отключений и снизить нагрузку на сеть.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам придется жить с отключениями света минимум несколько лет, ведь энергосистема серьезно повреждена и не имеет достаточного резерва. Самая сложная ситуация сейчас в крупных городах и прифронтовых регионах, а пиковые отключения прогнозируются зимой и летом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!