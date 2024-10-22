Украинцам следует экономить: какие приборы "съедают" больше электроэнергии

Украинцев призывают рационально использовать электроэнергию, ведь больше всего ее потребляют электрические плиты, масляные радиаторы и электродуховки. Выбирая энергоэффективные приборы и режимы, каждый может существенно снизить свои затраты и помочь энергосистеме страны.

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Об этом сообщает Министерство энергетики Украины. В современном домохозяйстве используются десятки бытовых приборов, ежедневно потребляющих электроэнергию.

От большой техники до небольших девайсов все они вместе создают значительную нагрузку на энергосистему и повышают ваши ежемесячные счета за свет. Техника, которая потребляет больше электроэнергии:

электрическая плита (4-8 кВт/ч) – однозначный лидер среди бытовых приборов по объему потребления электроэнергии. Плита, используемая для приготовления пищи, может потреблять до 8 кВт в час работы. Для экономии целесообразно использовать индукционные варочные поверхности или специальные энергосберегающие режимы;

масляный радиатор (1,5-2,5 кВт/ч) – один из самых распространенных приборов для обогрева помещений в холодное время года. Он эффективен, но может стать источником больших затрат электроэнергии, если используется длительное время;

– один из самых распространенных приборов для обогрева помещений в холодное время года. Он эффективен, но может стать источником больших затрат электроэнергии, если используется длительное время; Электродуховка (1-2,5 кВт/ч) – еще один мощный потребитель, который трудно избежать, если вы часто готовите выпечку или другие блюда, требующие духовой обработки. Современные духовки обладают функцией быстрого нагрева или конвекции, что может значительно сократить время работы и снизить потребление электроэнергии;

– еще один мощный потребитель, который трудно избежать, если вы часто готовите выпечку или другие блюда, требующие духовой обработки. Современные духовки обладают функцией быстрого нагрева или конвекции, что может значительно сократить время работы и снизить потребление электроэнергии; кондиционер (0,7-2,5 кВт/ч) – в летний сезон кондиционер становится незаменимым устройством для поддержания комфортной температуры дома. Однако его использование в течение нескольких часов в день может значительно увеличить ваши расходы. Для уменьшения нагрузки рекомендуется устанавливать оптимальную температуру и использовать вентиляционную функцию.

Также Минэнерго поделилось приборами со средним уровнем потребления. А именно:

посудомоечная машина (1-1,8 кВт/ч) и стиральная машина (0,8-1,8 кВт/ч) – эти приборы являются незаменимыми помощниками в быту, но также потребляют значительные объемы электроэнергии. Использование энергосберегающих режимов или запуск этих машин на полной загрузке поможет сэкономить электроэнергию;

и – эти приборы являются незаменимыми помощниками в быту, но также потребляют значительные объемы электроэнергии. Использование энергосберегающих режимов или запуск этих машин на полной загрузке поможет сэкономить электроэнергию; бойлер (1,2-2,2 кВт/ч) – нагрев воды является важным, но достаточно энергозатратным процессом. Для экономии рекомендуется установить бойлер на среднюю температуру и включать его только при необходимости;

– нагрев воды является важным, но достаточно энергозатратным процессом. Для экономии рекомендуется установить бойлер на среднюю температуру и включать его только при необходимости; пылесос (0,6-1,3 кВт/ч) – современные модели пылесосов мощны, но, как и большинство бытовой техники, они имеют энергоэффективные режимы, которые помогут уменьшить потребление электроэнергии.

Из наиболее экономичных энергоприборов есть:

микроволновка (0,7-1,2 кВт/ч) – хотя кажется, что микроволновая печь потребляет значительное количество электроэнергии, она используется для приготовления или подогрева пищи за очень короткое время, что делает ее относительно экономной по сравнению с другими способами термической обработки пищи;

– хотя кажется, что микроволновая печь потребляет значительное количество электроэнергии, она используется для приготовления или подогрева пищи за очень короткое время, что делает ее относительно экономной по сравнению с другими способами термической обработки пищи; холодильник (0,3-1 кВт/ч) – один из важнейших бытовых приборов, работающий постоянно, но потребляющий относительно мало электроэнергии благодаря современным энергоэффективным технологиям. Однако следует регулярно проверять уплотнители дверцы и температуру хранения для оптимальной работы;

– один из важнейших бытовых приборов, работающий постоянно, но потребляющий относительно мало электроэнергии благодаря современным энергоэффективным технологиям. Однако следует регулярно проверять уплотнители дверцы и температуру хранения для оптимальной работы; мобильные устройства, ноутбуки, телевизоры (до 0,2 кВт/ч) – эти приборы потребляют минимальное количество электроэнергии, но постоянное подключение к сети для зарядки или работы может постепенно увеличивать ваши затраты. Рекомендуется отключать зарядные устройства после завершения зарядки и выключать устройства, когда они не используются.

Ежедневная разумная экономия электроэнергии может существенно сократить нагрузку на энергосистему страны. Доля бытового потребления в общем энергобалансе Украины составляет 30-35%. При экономии можно сократить потребление каждого домохозяйства до 30%. Это существенно снизит ежемесячные расходы на свет и станет сознательной помощью энергосистеме страны. Для этого:

выбирайте бытовые приборы с высоким классом энергоэффективности;

ознакомляйтесь с инструкциями по энергосберегающим режимам использования приборов;

используйте технику разумно, отключайте ее после использования.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине зимой ожидаются отключения электроэнергии из-за дефицита. В этот период возможны перепады напряжения: чтобы сохранить технику в этот период, необходимо установить реле напряжения.

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