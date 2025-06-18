Украинцам с газовыми плитами посоветовали установить специальный прибор: "Нафтогаз" обратился к потребителям

Природный газ может служить украинцам как надежным источником энергии для ежедневных нужд, так и нести опасность. Чтобы это предотвратить в НАК "Нафтогаз Украины" советуют установить сигнализатор газа.

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Это небольшое устройство непрерывно анализирует воздух в помещении и подает громкое звуковое оповещение, если уровень газа становится опасным. Таким образом, такой гаджет поможет вовремя обнаружить утечку и предотвратить опасные ситуации, пояснили в "Нафтогазе".

Большинство бытовых сигнализаторов газа специально разработаны для выявления опасной концентрации метана, основного компонента природного газа. Кроме того, некоторые модели могут автоматически перекрывать подачу газа, активировать вентиляцию или другие системы безопасности, чтобы предотвратить взрыв или отравление.

Бытовые газовые сигнализаторы бывают разных видов, но для предотвращения утечки природного газа стоит выбирать совмещенные устройства - они определяют наличие в воздухе не только угарного газа, но и других вредных примесей, а также могут реагировать на изменение температуры и наличие дыма. Специалисты рекомендуют устанавливать такие их только на потолке. В зависимости от типа питания датчики делятся на:

сетевые - более надежные и стабильные, поскольку освобождают от необходимости следить за уровнем заряда детектора. Также имеют резервное питание и не обесточиваются при отключении электроснабжения;

- более надежные и стабильные, поскольку освобождают от необходимости следить за уровнем заряда детектора. Также имеют резервное питание и не обесточиваются при отключении электроснабжения; батарейные - более удобные, поскольку могут быть установлены без привязки к электропроводке, но требуют своевременной замены элемента питания.

Современные модели имеют и ряд дополнительных опций и могут настраиваться через мобильное приложение, что делает работу газосигнализатора более эффективной. Например:

отправка уведомлений пользователю о чрезвычайной ситуации;

оповещение об утечке газа телефонным звонком;

умные датчики могут самостоятельно вызывать аварийную службу, перекрывать газ, включать вентиляцию и принимать другие меры для устранения аварийной ситуации.

Как уже сообщал OBOZ.UA, следует помнить, что несанкционированное вмешательство в работу газового счетчика может повлечь аварии, вывести счетчик из строя с последующим отключением от газоснабжения. Поэтому такое нарушение в Украине влечет за собой серьезные последствия и, в частности, штрафы, которые могут превышать 70 тыс. грн.

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