Украинцам с газовыми плитами посоветовали установить полезный прибор: как называется

В Украине потребителям газа (как трубопроводного, так и баллонного), рекомендуют установить сигнализатор газа – устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. В частности, это касается тех, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты.

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Об этом рассказали в Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Там отметили: купить же прибор можно как за 1 180, так и за 3 999 грн.

"Каждый пользователь может выбрать газовый сигнализатор с учетом собственного бюджета и потребностей. При необходимости можно подключить устройство к охранной сигнализации для более быстрого реагирования на аварию", – рассказали там.

Как объяснили специалисты, сигнализатор газа может обнаружить утечку опасных веществ. В частности:

метана, который может привести к взрыву,

пропана и бутана – из баллонов, используемых в бытовых плитах;

окиси углерода, то есть угарного газа, который образуется при неполном сгорании топлива.

Кроме того, прибор может измерять концентрацию таких опасных веществ в воздухе. А также совершить аварийное отключение подачи газа и обнаруживать его выток.

Как не переплачивать за газ

В то же время, чтобы не получать платежки за газ с завышенными объемами потребления, следует вовремя передавать показатели счетчика газовщикам. Делать это нужно ежемесячно с 1-го по 5-е число.

При этом передавать показатели можно в личном кабинете национального оператора "Газораспределительные сети Украины". Однако только если он поставщик в вашем регионе.

"Локальные операторы также есть. К примеру, они работают в Киеве, в Одесской или Полтавской областях. В таком случае передавать показатели счетчика нужно с помощью сервиса местного оператора", – сообщает ГазПравда.

Кроме того, отмечается, абоненты "Нафтогаза" могут передавать показатели счетчика с помощью чат-бота gas.ua. Также это можно сделать по телефону – позвонив или отправив SMS-сообщение.

Игнорирование передачи показателей может обернуться переплатами за газ. Дело в том, что эти данные являются "основанием для начисления оплаты за газ".

"Если будете игнорировать передачу показателей, получите в платежках усредненные данные. Которые могут оказаться более высокими за реально потребленный объем. Все посчитают на основании т. н. планового ежемесячного объема потребления – среднего потребления за предыдущие 3 года", – объяснили авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре же в Украине действуют те же годовые тарифы на газ, что и ранее. В частности, для клиентов "Нафтогаза" – 7,96 грн за 1 кубометр.

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