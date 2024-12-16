Сколько нужно платить за газ с 1 декабря: украинцам назвали цену 1 кубометра

В декабре в Украине действуют те же годовые тарифы на газ, что и ранее. В частности, для клиентов "Нафтогаза" – 7,96 грн за кубометр.

Видео дня

Об этом сообщает ГазПравда. Там отмктили:

Ныне на рынке газа для населения присутствует 9 поставщиков.

5 поставщиков предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную – переменную. Еще 4 – только годовую цену.

Какие тарифы на газ в Украине установили на декабрь

В целом же, отметили аналитики, стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов в декабре в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн. Месячная цена колеблется от 8,46 до 19,3 грн за кубометр. Так:

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр (месячное предложение – 9,977 грн за кубометр);

"ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр (месячное предложение – 19,3 грн за кубометр);

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр (месячное предложение – 8,46 грн за кубометр);

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр (месячное предложение – 8,46 грн за кубометр);

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр (месячное предложение – 16,99 грн за кубометр).

Какие суммы будут в платежках

В настоящее время большинство украинцев являются клиентами "Нафтогаза". И они платят за газ 7,96 грн за кубометр.

То есть при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за месяц нужно будет заплатить 78,8 грн. Также стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. А она разная в разных регионах.

В Украине существенно изменили тарифы на коммуналку

В то же время, в Украине значительно подорожали коммунальные услуги. За год – с ноября 2023-го по октябрь 2024-го – тарифы выросли в целом на 18,7%. Впрочем, не все. Так:

электроэнергия подорожала сразу на 63,6%;

услуги по управлению многоквартирными домами – на 11,4%;

уборка мусора – на 6,8%;

содержание и ремонт жилья – на 3,9%.

Вместе с тем тарифы на ряд позиций остались на прежнем уровне. Это:

водоснабжение;

канализация;

природный газ;

горячая вода, отопление.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что украинских бытовых потребителей (дома, квартиры и пр.) будут вынуждены перевести на рыночные тарифы на электроэнергию – иначе страна останется без энергоснабжения. Ожидать же новых расценок следует в течение ближайших 1-1,5 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!