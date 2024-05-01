Украинцам раздадут наличные деньги на оплату коммуналки: расчет проведут с 1 мая

В Украине с 1 мая произведут автоматический перерасчет субсидий на неотапливаемый сезон. Деньги на оплату коммуналки будут платить наличными. Для большинства получателей субсидия будет назначена автоматически (если не изменились данные об имущественном положении и/или составе домохозяйств).

Как сообщают в Минсоци, если вы уже являетесь получателем жилищной субсидии, дополнительно обращаться никуда не нужно и никаких дополнительных обращений делать также не нужно. Пенсионный фонд на основе уже имеющихся данных перечислит размер субсидии, на которую семья/домохозяйство имеет право.

В то же время, есть определенные категории, которым субсидию с 1 мая назначат по их обращению с заявлением и декларацией о доходах и расходах.

В частности, с личным обращением в Пенсионный фонд следует обратиться, если:

заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.

Также необходимо обратиться и лицам, имеющим право на выплату, но в отопительный сезон субсидия была назначена в размере 0,00 грн. Обращаем внимание, что даже если вы подали заявление в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона, субсидия будет назначена с начала такого сезона.

Как ранее писал OBOZ.UA, Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергии в мае не проводят. При этом решение должно быть принято правительством, а не Нацкомиссией.

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