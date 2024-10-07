Украинцам рассказали о "графике" пользования мощными электроприборами: в какое время лучше включать технику
В Украине не запланировано проведение отключений света 8 октября. Тем не менее, энергетики призывают жителей страны потреблять ресурс разумно – в частности, использовать мощные приборы только в период самой продуктивной работы солнечных электростанций (СЭС).
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: речь идет о временном промежутке с 10:00 до 16:00.
"Во вторник меры по ограничению потребления не планируются. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в период производительной работы СЭС – с 10:00 до 16:00", – говорится в сообщении.
В целом же, облэнерго чаще всего просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:
Какие приборы "едят" больше всего электроэнергии
Ранее же на Правительственном портале рассказали, что больше всего электричества "едят" кондиционер, бойлер и обогреватели – 2-3 кВт*час. Далее идут:
- стиральная машина – 2-2,5 кВт*час;
- микроволновка, электрочайник – 1,5-2 кВт*час;
- фен, утюг, пылесос – 0,5-1,5 кВт*час;
- компьютер – 0,4-0,8 кВт*час;
- холодильник – 0,3-0,6 кВт*час;
- телевизор – 0,1-0,4 кВт*час.
"Например, сначала разогрейте пищу в микроволновке, затем включите утюг. Перенесите по возможности стирку на дневные или ночные часы суток. Не используйте кондиционеры и бойлеры для нагрева в часы пик утром и вечером", – отметили в правительстве.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Украина сможет получать в аварийном порядке электроэнергию из Словакии – в случае блэкаутов. При этом страны намерены расширить экспортно-импортные возможности – путем модернизации электрического интерконнектора "Мукачево – Вельке Капушаны".
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