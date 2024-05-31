Украинцам рассказали, что будет с субсидиями после повышения тарифа на электроэнергию: есть ли на них деньги

Украинцы продолжат получать жилищные субсидии даже несмотря на повышение тарифа на электроэнергию. При этом необходимые для этого средства у государства есть.

Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак. Она отметила, что:

механизм субсидий работает так, что, "если тариф повышается, а вы являетесь семьей, получающей субсидии, то субсидия вам будет пересчитана";

сам процесс перерасчета будет проведен автоматически.

"Начисление выплат осуществляет Пенсионный фонд, имеющий очень мощную ИТ-систему. Для всех семей, имеющих субсидии, мы сами автоматически эти субсидии пересчитаем. Деньги для этого есть и будут", – говорится в сообщении.

При этом Марчак подчеркнула: рассчитывать на субсидию могут и те, кто в результате повышения тарифа почувствует трудности с оплатой счетов. Для этого нужно обращаться в Пенсионный фонд.

"Разработаны удобные инструменты – это так называемое упрощенное заявление на субсидию. Заходите на сайт "Дії" или Пенсионного фонда, затем в электронный кабинет, где онлайн можно подать краткое заявление. Остальное мы сделаем сами, как государство. И мы будем назначать субсидии всем, кто в них нуждается", – резюмировала замминистра.

В целом же, субсидианты практически не ощутят на себе подорожание тока. Ведь субсидию украинцам выделяют на определенный объем коммунальных услуг. К примеру, 1,6 кубометра горячей воды на одного члена семьи. Как только кубометр воды дорожает, растет и размер субсидии.

И хотя расходы госбюджета на субсидии действительно должны вырасти, за счет роста тарифов государству нужно будет меньше выделять на покрытие тарифа на электроэнергию. Сейчас компании получают компенсацию из бюджета за то, что на нужды населения продают электроэнергию по цене, значительно ниже рыночной.

Как вырос тариф на свет в Украине

Новый тариф на электроэнергию в Украине вводится на период с 1 июня 2024 года до 1 мая 2025 года. Решение о том, сколько стоит свет в Украине, Кабинет министров принял на заседании 31 мая.

Дифференциации тарифа по объему потребления не будет – все украинцы должны платить по 4,32 грн за 1 кВт*ч. То есть семья со средним потреблением (168 кВт*ч) будет ежемесячно отдавать за электроэнергию 725,8 грн.

Ночной тариф при этом не отменяли. Несмотря на то, что дефицит тока в энергосистеме теперь фиксируется не только днем.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Украина вернулась к плановым отключениям электроэнергии – 1 июня с 18:00 до 23:00 по всей стране будут действовать почасовые графики. Причем как для промышленных, так и бытовых потребителей.

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