Украинцам приходят огромные "дополнительные" платежки за газ: за что могут заставить доплатить 400 тысяч и какие действия со счетчиком запрещены

Украинцам после проверки газовых счетчиков приходят счета с требованием доплатить за газ огромные суммы. В некоторых случаях речь идет о сотнях тысяч гривен. О том, за какие нарушения могут быть наложены огромные штрафы и в каких случаях их можно не платить, читайте в материале OBOZ.UA.

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Кому и сколько приходится доплачивать

Только в 2025 году в реестре судебных решений зарегистрировали около 40 дел с иском газоснабжающих компаний против украинцев, получивших доначисление за газ и не заплативших. В этом перечне нет должников, которые не получали доначисления, а просто не платили за потребленный газ. В большинстве случаев суды занимают позицию поставщиков услуги и обязывают украинцев доплачивать.

При этом суммы могут шокировать. Самая большая доплата, которую через суд заставили заплатить за потребленный газ в январе, составляет 403 тыс. 996 грн (подробнее об этом читайте дальше). Для примера разберем одно из доначислений.

Например, как отмечено в деле 646/7966/24, Харьковский филиал "Газораспределительных сетей" доначислил потребителю 18,4 тыс. грн за газ лишь за то, что у него была повреждена пломба на счетчике. Экспертиза не установила, что потребитель вмешивался в работу счетчика, испортил его или что пломба была намеренно снята. Однако, в Червонозаводском районном суде Харькова истец заявил, что если нет пломбы, имеется возможность раскрыть винты счетчика и "подкрутить" его показания вручную.

"Было установлено: отсутствуют пломбы завода-изготовителя и/или госповерителя, при отсутствии пломб завода производителя и/или госповерителя имеется свободный доступ к винту крепления элементов корпуса ПЛГ. При выкручивании винтов крепления и снятия крышек на корпусе ПЛГ есть свободный доступ к отсчетному механизму. Совокупность вышеперечисленных факторов свидетельствует об искривлении данных учета природного газа. Внутри корпуса ПЛГ посторонние предметы не обнаружены", – говорится в решении суда.

Суд удовлетворил иск. Однако в своем решении в качестве аргументации судья отметил: ответчик "не оспаривала действий и решений представителей истца, в частности, решения комиссии по рассмотрению актов о нарушениях, в результате которых осуществляется перерасчет (доначисление) или изменение режима начисления объемов природного газа, акта-расчета неучтенного (доначисленного) объема и объема природного газа". Действительно, в целом ряде дел (чаще всего это случаи, когда ответчики обращаются за профессиональной юридической помощью) акты о нарушении ставят под сомнение или даже отменяют через суд. Детальнее об этом читайте далее.

Следовательно, ознакомившись с десятками судебных решений, а также с Кодексом ГРМ, можно отметить следующие причины:

повреждена или вообще отсутствует пломба;

есть нарушение целостности счетчика;

к газу подключились нелегально.

Кроме того, если вы платите по нормативам потребления, то доначислить газ могут в случае, если вы самостоятельно установите дополнительный газовый прибор. Также нельзя самостоятельно подключать газ после отключения за долги.

Случаи с пломбой наиболее распространены. Важно: пломбу лучше вообще не трогать. Если она, например, повреждена с одной из сторон, ее не следует пытаться отремонтировать. Случаи, когда пломбу пытаются "подклеить" также встречаются в реестре судебных решений. "Было установлено: пломба завода-производителя с правой стороны повреждена и не несет охранной функции, присутствует вещество похожее на клей. Стекло на отсчетном устройстве с правой стороны отсоединяется", – говорится в материалах одного из дел.

Доначисление производится с учетом предельных объемов потребления. Суммы в платежках перечисляются так, как будто вы использовали максимально возможный объем газа. Это и приводит ко значительному увеличению сумм в платежках задним числом (доначисление).

Когда за газ может прийти космическая платежка

Наибольшее доначисление, которое через суд получает газовая компания, составляет почти 404 тыс. грн. Именно столько по решению Полтавского районного суда должен заплатить клиент "Полтавагазу". В материалах дела говорится: мужчина самостоятельно сделал еще один газопровод и подключил его вне счетчика. Во время проверки "трубу" нашли, сняли на видео и пошли в суд (предварительно предложили заплатить добровольно).

Мужчина в суде не стал отрицать, что действительно есть дополнительная газовая труба к его дому. Но на видео, показанном в суде, не видно, что этот незаконный газопровод не подключен к газовым приборам (возможности снимать в доме не было). Также мужчина заявил в суде: "в акт-расчета не предоставлены математические расчеты и формулы, которые были использованы истцом, что делает невозможным проверку правильности данных, указанных в акте-расчете".

Полтавский районный суд рассмотрел материалы дела и обязал мужчину заплатить "Полтавагазу" почти 404 тыс. доначисления за газ, а также 6 тыс. грн. компенсации судебного сбора. "Доводы ответчика об отсутствии причинно-следственной связи между наличием дополнительного газопровода с возможностью использования его для не учтенных расходов в обход газового счетчика, не опровергают факт несанкционированного отбора природного газа путем скрытых мер, а именно наличие несанкционированного газопровода, установленного скрытым способом", – говорится в материале.

Объемы доначисления зависят в первую очередь от того, сколько газа теоретически мог "украсть" нарушитель. Если нарушена пломба в квартире, где установлена только газовая плита, доначислить могут несколько тысяч гривен. А если же речь идет о поставках газа в дом, которым им отапливается, то доначислить могут сотни тысяч гривен.

Когда можно не платить даже после обнаружения нарушения

Как показывает судебная практика, есть ряд причин, когда за газ можно не доплачивать даже после выявления нарушения. Но для этого свою невиновность придется доказать в суде. Если акт оформлен с нарушениями, сделать это будет несложно.

Например, 14 января этого года Красноградский районный суд Харьковской области отменил доначисления 78,6 тыс. грн. Такую сумму доначислили за дополнительную трубу в обход счетчика из-за того, что был неправильно заполнен акт о нарушении. Судья отметил, что акт – единственный официальный документ, устанавливающий факт и обстоятельства нарушения, который после соответствующего утверждения комиссией порождает определенные юридические последствия.

В акте не указали обстоятельств и характера нарушения (вместо этого только указали "наличие несанкционированного газопровода"). В решении суда добавили: "любая информация о сути и характере нарушения, источники которой неизвестны и которая не зафиксирована в установленном законом порядке, в том числе отсутствует в акте о нарушении, не может быть признана надлежащим доказательством факта нарушения и противоправной".

А 18 января Шевченковский районный суд Львова отменил доначисление в размере 287,7 тыс. грн также из-за нарушений при оформлении акта. Во время проверки сотрудники "Львовгаза" обнаружили вмешательство в работу счетчика. Они должны были отправить его на экспертизу, а затем провели специальную комиссию, которая и решила провести доначисление.

"Сам по себе факт повреждения или срыва пломбы является достаточным правовым основанием для осуществления доначисления неучтенного объема природного газа. Допущенное нарушение подлежит доказыванию единым документом, а именно актом о нарушении", – говорится в материалах дела. Однако проведение экспертизы записали на периодически прерываемое видео. Также не было видно, как достают счетчик.

В акте отметили, что экспертизу провели два инженера, хотя по правилам должно быть не менее трех представителей инженерно-технического персонала и юристов. "На исследованном в ходе судебного разбирательства диске отсутствует фиксация того, как и кто снимал пломбу с прибора учета потребителя. В связи с перерывами в видеосъемке, как отмечалось выше, невозможно исключить факт вмешательства посторонних лиц в работу счетчика уже после его демонтажа и до проведения экспертизы", – говорится в заявлении.

Из-за ряда нарушений судья признал документы недействительными. В результате, потребитель смог избежать огромного доначисления.