Украинцам приходят лишние счета за электроэнергию: что делать, чтобы не платить "левые" суммы

Украинцы все чаще жалуются в профильную нацкомиссию и суды на необоснованные платежки за электроэнергию. Особенно часто жалобы касаются начислений для разрушенного жилья или квартир/домов, в которых никто не живет – даже при регулярной подаче показаний. То есть люди доказывают отсутствие потребления, но им продолжают начислять средний довоенный тариф и выставлять долги.

В энергокомпаниях уверяют: никаких проблем при своевременной подаче показаний возникать не должно. Однако, как пишет "Минфин", некоторые энергокомпании оставляют за собой право производить начисления потребителям не на основании показаний счетчиков, а по собственной формуле. В таких случаях клиентам приходится обращаться в контролирующие органы и суды, чтобы отстоять свои права.

В целом за 2023 год в НКРЭКУ поступило 12 556 обращений от потребителей услуг электроэнергии, а в 2024 (на 14 февраля) – уже 1259. Как уточнили в нацкомиссии, большинство обращений было именно от физлиц, а одни из главных тем – долги за электроэнергию и порядок расчетов за свет.

Многие также обращались в суды для защиты своих интересов. Как подсчитала адвокат бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова, в Едином госреестре судебных решений по этому поводу за 2023 год размещено около 4 тыс. утвержденных решений, стороной в которых стали компании группы ДТЭК в Киеве и регионах. Самая частая причина судебных разбирательств – несоответствие счетов, выставленных поставщиком, показателям потребления. Впрочем, нередко судебные споры по долгам инициировали и сами энергетические компании.

Как не копить "левые" долги: что говорят в энергокомпаниях

Главное правило неизменно для всех – вовремя передавать данные со счетчиков, то есть в период за два дня до конца месяца и в течение трех дней следующего. "Это единственное действие, которое необходимо выполнять клиенту для получения корректных счетов. Если клиент не передает показания в установленные сроки, начисление производится по среднесуточному потреблению", – заявили в пресс-службе ДТЭК "Киевские электросети". Среднесуточное потребление рассчитывается с учетом объема аналогичного периода (например, месяца) за год.

Впрочем, людям, чьи дома были разрушены, в ДТЭК "Киевские электросети" предлагают пройти отдельную процедуру. Рекомендуется:

связаться с оператором системы распределения (ОСР) через Центр обслуживания клиентов или с помощью электронных сервисов;

предоставить справку (копию) от ГСЧС или органов местного самоуправления о факте разрушения;

после получения подтверждающей информации оператор системы распределения сделает корректировку начисленных объемов электроэнергии, согласно последним фактически зафиксированным показателям (без учета начислений по среднему), и передает новые данные поставщику электроэнергии;

поставщик на основе полученных данных от ОСР скорректирует сумму начислений и выставит корректный счет клиенту.

В случае, если в квартире или доме никто не живет, действия должны быть другими. Так, в энергокомпании Yasno советуют:

отключить все электроприборы и ежемесячно передавать одни и те же последние зафиксированные показания счетчика;

обратиться к ОСР и попросить о временном отключении электропотребления (услуга по отключению и подключению по инициативе клиента платная).

Если же все требования энергетиков были выполнены, а в платежках все равно оказались лишние начисления, можно обращаться в суд. Как объяснила Воронкова, обычно потребителям удается обжаловать сам долг за электроэнергию и покрыть судебные издержки, кроме судебного сбора. Также может быть взыскан моральный вред - бывает, в размере полной суммы, а бывает – 5-15% от нее, отметила адвокат.

Как сообщал OBOZ.UA, также энергетики предупреждали: при покупке квартиры на вторичном рынке можно столкнуться с тем, что ее предыдущий собственник оказался недобросовестным и умолчал о долгах за электроэнергию. Что в будущем для новых владельцев может обернуться отключением света за чужие долги.

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