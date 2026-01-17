Украинцам показали новые графики отключения электроэнергии на 17 января: когда не будет света

В Украине 17 января по всей стране будут применять ограничения потребления электроэнергии. Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – говорится в заявлении "Укрэнерго".

Графики в Одесской области

Графики в Днепропетровской области

В Полтавской области будут отключать пять очередей

17 января 2026-го в Полтавской области с 0:00 до 24:00 применен график ограничения мощности (ГОП) в объеме – 5 очередей. Причиной введения ГОП стал дефицит мощности в энергосистеме Украины из-за повреждения критической инфраструктуры в результате российских обстрелов.

"Призываем руководителей предприятий, учреждений и организаций обеспечить соблюдение заданной величины разгрузки в соответствии с согласованным Полтавской областной военной администрацией графиком ограничения мощности на 2025-26 гг. В случае несоблюдения заданной величины, НЭК "Укрэнерго" может применить график аварийных отключений потребителей (ГАВ) или график почасового отключения электроэнергии (ГПО)", – объяснили в "Полтаваоблэнерго".

Худший сценарий: Россия активно атакует энергетику во время самых больших морозов

Николай Колесник, заместитель министра энергетики, говорит: "Враг пошел ва-банк". Россия бьет по энергетике и ракетами, и ударными дронами. При этом в первую очередь атаки нацелены на киевскую энергосистему. "Последствия достаточно сложные. Погода суровая, что тоже влияет на точечные обесточивания. В большинстве областей действуют графики почасовых отключений. Вынужденно применены достаточно жесткие ограничения для того, чтобы можно было сбалансировать энергосистему", – рассказал заместитель министра.

"Самая сложная ситуация в г. Киеве. Ранее обнародованные графики пока не применены, действуют аварийные графики. Аварийно-восстановительные работы будут проходить круглосуточно. Ситуация достаточно сложная, и сейчас никаких прогнозов мы давать не можем", – добавил Колесник.

Россия не просто так возобновила активные атаки объектов энергетики именно во время значительного похолодания. Враг воспользовался ростом потребления и именно в период пиковой нагрузки на энергосистему нанес многочисленные удары по объектам генерации и распределения тока. Атаки происходят каждые пять дней (это вдвое чаще, чем было в декабре).

Это привело к длительному обесточиванию целого ряда районов. Настоящий блэкаут пережили одесситы, в некоторых многоэтажках света не было около семи дней. Сейчас враг активно бьет по столице. Электроэнергии не хватает даже на объекты критической инфраструктуры в столице.

Никакой военной цели у таких атак нет. Цель России – создать гуманитарную катастрофу, оставив украинцев без отопления и электроэнергии во время максимальных морозов. Именно сейчас Украина переживает худший сценарий развития событий.

Проверить, действуют ли графики отключения в вашем городе, можно по ссылкам:

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

